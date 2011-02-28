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Dünya

KILIÇDAROĞLU LONDRA'DA LONDRA (A.A)

28 Şubat 2011 19:48

-KILIÇDAROĞLU LONDRA'DA LONDRA (A.A) - 28.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi. Kılıçdaroğlu'nu Heatrow Havaalanı'nda yaklaşık 150 kişilik bir grup karşıladı. Londra'da yaşayan Türk vatandaşlarından oluşan grup, "Başbakan Kemal" sloganları attı ve kendisine çiçek takdim etti. Bu arada, CHP lideri, terör örgütü PKK'nın eylemsizlik kararına son verdiği yönündeki haberlerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.  Kılıçdaroğlu, bugün "Türkiye'nin İşçi Partili Dostları" grubunun resepsiyonuna katılacak.  CHP Genel Başkanı, 3 Mart Perşembe gününe kadar sürecek temaslarında, düşünce kuruluşu Chatham House, London School of Economics (LSE) Üniversitesi ve Oxford Üniversitesinde konuşmalar yapacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrıca İngiltere'nin AB İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı David Lidington ile görüşmesi bekleniyor. 

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