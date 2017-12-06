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Dünya

Kılıçdaroğlu Londra’da ilk toplantısını gerçekleştirdi

Faruk Zabçı - Celal Sönmez / Londra, 6 Aralık (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmi temaslarda bulunmak için gittiği İngiltere’nin Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile bir araya geldi

06 Aralık 2017 17:33

Faruk Zabçı - Celal Sönmez / Londra, 6 Aralık (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmi temaslarda bulunmak için gittiği İngiltere’nin Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile bir araya geldi. 
Duncan ile gerçekleştirdiği toplantıda Kılıçdaroğlu\'na, CHP milletvekilleri Öztürk Yılmaz, Selin Sayek Böke, Aykut Erdoğdu, Faik Öztrak, İlhan Kesici ve İngiltere CHP Birliği Başkanı Hasan Dikmen eşlik etti.
Bir saat süren toplantıda, Türkiye AB ilişkileri, Brexit sonrası İngiltere Türkiye ilişkileri ve Irak meselesi dahilinde Erbil tartışıldı.
 

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