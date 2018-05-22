Kılıçdaroğlu: Listeleri kimseleri dışlamadan ötekileştirmeden hazırladık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin YSK'ya sunduğu milletvekili aday listesiyle ilgili "Kimseleri dışlamadan ötekileştirmeden hazırladık'' açıklamasında bulunu.

Cumhurbaşkanlığı seçimini partisinin adayı Muharrem İnce'nin kazanacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ülkenin beş temel sorunu olduğunu belirtti. Türkiye'nin 5 sorunu; ekonomi, eğitim, dış politika, toplumsal barış ve demokrasi olarak sıralayan Kılıçdaroğlu, bunları çözecek tek partinin CHP olduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu, "Listelerimizi bu bilinçle hazırlandık. Kimseyi dışlamadan, kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi de suçlamadan hazırladığımız milletvekili aday listemiz, Türkiye’nin 25 Haziran sonrasındaki geleceğini belirleyecek, toplumun tüm kesimlerinin ortak talebi olan adalet ve huzuru getirecek'' dedi.

Habertürk'e konuşan Kılıçdaroğlu listede yer almayan milletvekillerine teşekkür etti. Kılıçdaroğlu ''Geride bıraktığımız parlamenter dönemde görev üstlenip, önümüzdeki dönemde parlamentoda olamayacak olan tüm arkadaşlarıma şükranlarımı, vatandaşlarım adına teşekkürlerimi iletiyorum. Her bir arkadaşım, büyük bir özveri ve kararlılıkla, vatanperverlik duygusuyla görevini yerine getirdi. Nerede bir mağdur veya mağduriyet varsa milletvekili arkadaşlarım orada oldu'' dedi.

"Muharrem İnce kazanacak, CHP kazanacak, Millet ittifakı kazanacak"

Kılıçdaroğlu ''Ülkemize demokrasi ve özgürlük gelecek, ekonomisi güçlenmiş, eğitim problemlerini çözmüş, dış politikada bölgesinde yeniden lider ülke olan, komşularıyla barış içinde yaşayan, huzura kavuşmuş bir Türkiye’nin ilk adımlarını 24 Haziran itibariyle atmaya başlayacağız. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce kazanacak, CHP kazanacak, Millet ittifakı kazanacak. Ancak bu seçimlerde bir avuç yandaş dışında kaybeden olmayacak. Çünkü herkesi kucaklayacağız, herkese huzuru ve adaleti getireceğiz'' dedi.