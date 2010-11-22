Kılıçdaroğlu lenfoma hastası Canseda'yı ziyaret etti

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nda Paris'te iken arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği lenfoma hastası Canseda Baydar'ı ziyaret etti.





Bakırköy Zuhuratbaba'da bir apartmanın kapıcı dairesinde oturan Raziye ve Murat Baydar ailesini ziyarete gelen Kılıçdaroğlu, ailenin 5 çocuğundan biri olan ve halen lenfoma hastalığı nedeniyle tedavisi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde süren Canseda Baydar'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, sağlık durumunu sordu.





Canseda, lenfoma tedavisine Mayıs ayında başladığını ve hastalığının tedaviye cevap verdiğini belirterek, ''Bayramda beni aramanız çok mutlu etti. Aradığınızda konuşamadım diye çok üzülmüştüm. Şimdi yan yanayız. Çok mutluyum. Aradığınız gün benim için bayram oldu. Moralim bozuktu yerine geldi. Çektiğim sıkıntıları unuttum'' dedi. Kılıçdaroğlu'nun ilaç alıp almadığını sorması üzerine de Canseda, ilaç almadığını, bu ayın 24'ünde ışın tedavisine başlanacağını söyledi.





Canseda'nın kardeşi Tuanna'yı da kucağına alarak seven Kılıçdaroğlu, isminin anlamını sorması üzerine, ''Cennete düşen ilk yağmur damlası'' bilgisini aldı.





Saat 13.00'de Ankara'ya dönecek olması nedeniyle ziyaretini kısa tutan Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilerin soruları üzerine, ''Canseda'nın morali çok iyi. Gülüyor. Moralinin çok iyi olmasının bu hastalıkta iyi olduğu ifade ediliyor. Moralinin iyi olmasından mutlu oldum. Önümüzdeki günlerde daha uzun süre beraber olacağız'' dedi.





Canseda'nın kendisinden bir talebinin olmadığını da ifade eden Kılıçdaroğlu, bayramda kendisinin aranmasından çok mutlu olduğunu ifade ettiğini kaydetti.







Canseda: Kılıçdaroğlu'nun araması hastalığımı unutturdu



Canseda Baydar da Kılıçdaroğlu'nun kendisini bayramda aradığında konuşamadığını, ancak şu anda yüz yüze görüştüğünü ve çok heyecanlı olduğunu ifade etti.





Ziyaretin hastalığı için moral olduğunu, tedavi sürecinden çok korktuğunu anlatan Canseda, ''Kılıçdaroğlu'nun araması hastalığımı, her şeyi unutturdu. Çektiğim sıkıntıları acıları unuttum. Teşekkür ediyorum. İyileştikten sonra tekrar uğrayabileceğini söyledi. İnşallah görüşürüz'' diye konuştu. Canseda, hastalığı nedeniyle lise 3. sınıfta okuluna ara verdiğini ancak şimdi tekrar başladığını belirterek, ''Üniversiteye hazırlanıyorum. Hedefim İstanbul'da bir üniversitede okumak. Öğretmenlik düşünüyorum'' dedi.





Canseda'nın babası Murat Baydar da bir özel hastanede çalışan kızının 4 yıl astım tedavisi gördüğünü, son bir yıldan beri de lenfoma tedavisi gördüğünü belirterek, ''İşin sonuna geldik. Kılıçdaroğlu aradıktan sonra morali yerine geldi. Kendisini daha çabuk toparladı. Çok sayıda mesaj alması kendisini sevindirdi. Çok sayıda iyi mesajlar, mailler alıyor. Kılıçdaroğlu'nun ayağımıza kadar gelmesi bizim için büyük bir onur. Kendisinden maddi hiçbir talebimiz yok. Manevi desteğe ihtiyacımız var. Araması ve ardından gelmesi de çok güzel destek oldu. Teşekkür ediyoruz'' şeklinde konuştu.





Baydar ailesine ziyaretine çikolata ve çiçek ile gelen Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin, Mehmet Ali Özpolat ve İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek eşlik etti.



