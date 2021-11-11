Kılıçdaroğlu: Fedai Öğretmen'in anısı önünde and olsun ki; kamuda torpili kökten bitireceğim!

Atanmadığı için inşaatta çalışan öğretmen 23 yaşındaki Fedai Altun'un yaşamını yitirmesine ilişkin olarak, "Lakin, Fedai Öğretmen'in anısı önünde and olsun ki; kamuda torpili kökten bitireceğim!" paylaşımını yaptı.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlerimizin önce hayallerini sonra hayatlarını çaldılar. Atanmadığı için inşaatta çalışan 23 yaşındaki Fedai Öğretmen, elektrik trafosunu boyarken hayatını kaybetti. Yüreğim yanıyor. Lakin, Fedai Öğretmen'in anısı önünde and olsun ki; kamuda torpili kökten bitireceğim!" ifadesini kullandı.