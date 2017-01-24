Kılıçdaroğlu: Kurtulmuş'un sözleri teröre desteğin itirafıdır!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un "Referandumda evet oyundan sonra bu terör örgütlerinin hiçbir sesi çıkmayacak hale gelirler" sözlerine sert çıktı. Kılıçdaroğlu, "Numan Kurtulmuş gibi birisinin kalkıp bu itirafı 80 milyonun önünde yapmış olması gerçekten son derece hazindir, utanç vericidir" dedi.

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nın öldürülmesinin 24. yıldönümü etkinliğinde konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'un 'teröre destek verdiğini' itiraf ettiğini ileri sürdü.

Kurtulmuş'un sözlerini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bu, 'Şu anda terörü biz destekliyoruz'un itirafıdır. Yani sürekli terörü besliyoruz, terör örgütlerine göz yumuyoruz. İnsanlar ölüyor, insanlar katlediliyor. Eğer bizi seçerseniz, başkanlık rejimini, tek adam rejimini getirirseniz terör bitecek' anlamına geliyor. Bu itiraftır. Bu çok talihsiz bir itiraftır. Eğer gerçekten olay böyleyse bugünkü terörün kaynağı bu hükümettir. Bunu da hükümet sözcüsü açıkça itiraf etmiştir. Çok üzgünüm. Böyle bir lafı asla duymak istemezdim."

Uğur Mumcu anması

Uğur Mumcu, adının verildiği Uğur Mumcu Sokağı'nda anıldı. Uğur Mumcu'nun suikasta uğradığı alandaki anma törenine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ve çocukları Özge Mumcu ile Özgür Mumcu da katıldı.

Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu suikastının asıl faillerinin bulunması için söz verildiğini, ancak verilen sözlerin yerine getirilmediğini savundu. Kılıçdaroğlu, "Uğur Mumcu, bir devrimci, özgürlükten, demokrasiden yana olan bir gazeteci. Bir bilim insanı aynı zamanda. Katledilişinin 24. yılında anıyoruz, anmaya devam edeceğiz. Medya dünyasının, bilim dünyasının önemli bir ismiydi. Allah rahmet eylesin diyoruz. Hala bekliyoruz. Silahı çeken katillerin arkasında kimler vardı, asıl failler kimlerdir; onların bulunması için söz verilmişti. Bugüne kadar verilen sözler yerine getirilmedi. Israrla ve kararlılıkla bekliyoruz. Uğur Mumcu'yu kimler katletti? Böylesine önemli bir ismi kaybetmenin acısını her yıl birlikte yeniden yaşıyoruz" diye konuştu.

Mumcu ailesi ve CHP lideri, Faili Meçhuller Anıtı'na karanfil bıraktıktan sonra Uğur Mumcu'nun anıtına geçip, orada da karanfillerle birlikte yaktıkları mumları bıraktı.Tören, Mumcu anısına saygı duruşunda bulunulmasıyla son buldu.

Kurtulmuş'tan cevap

Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri üzerine Twitter adresinden şu görseli paylaştı: