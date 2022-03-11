Kılıçdaroğlu: Kürt sorunu vardır, sorunun çözüleceği yer TBMM'dir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İkinci yüzyıl beyannamesinde Kürt sorununu çözümünü de koydu. Bu soruna çözeceğiz. Kürt sorunu vardır. Sorunu yaşayan biri bu sorun var diyorsa o sorun vardır. Sen onu dinleyeceksin. Sorunun çözüleceği bir yer TBMM’dir. Sorun çözüm yeri Meclis'tir. Meclis’te uzlaşma komisyonları kuracağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM)'da konuştu. Kılıçdaroğlu, "Herkesin eşit ve özgür olması gerektiğinden deklarasyondan bahsettik. Hepimiz eşit olmazsak ne olacak? Hepimiz bu ülkede eşit haklara sahip vatandaş olarak yaşamak zorundayız.” Suriye’de, Irak’ta, İran’da herkes ile barışacağız. Bu bölgede bütün halklarla barış içinde olacağız. Gücümüzü barış için kullanmalıyız.” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin eşit ve özgür olması gerektiğinden deklarasyondan bahsettik. Hepimiz eşit olmazsak ne olacak? Hepimiz bu ülkede eşit haklara sahip vatandaş olarak yaşamak zorundayız. AİHM Kararları kesinlikle uygulanacak. İnsan ve hakları eşitlik komisyonu kurmaya karar verdik. Eşitliğin olmadığı yerde insan hakları mı olur?

Yüzleşme ve helalleşme. Siyaset var olan sorunları elbette çözecektir. Roboski’de bir hata vardır. O zaman bununla yüzleşmemiz lazım. Ailelerinden özür dilememiz lazım.

Eğer ülkeye barışı ve huzuru getireceksek hatalarımızla yüzleşmek lazım. Hatayı kabullenmemiz ve yüzleşmemiz bunu telafi etmemiz lazım. Helalleşmeseniz toplumsal barışı sağlayamazsanız. Diyarbakır’da olmaktan son derece memnunum. Bundan sonra Diyarbakır’a daha fazla gelmek, kucaklaşmak, dertlerinizi dinlemek gerekiyor.

Ekmeği olmayan da serveti olan da demokrasiye ihtiyacı var. Güçlendirilmiş parlamenter sisteminin temelinde demokrasi var. Demokrasiyi ortak payda alırsak bir mesafe kaydedebiliriz. Bizim yaptığımız açıklamanın temelinde siyasi partilerin kapatılmaması var. Seçimle gelen seçimle gider. Kayyum ilkesine karşıyız."