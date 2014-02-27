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Kılıçdaroğlu, kurmaylarını 81 ilde seçimle görevlendirdi

CHP, 81 il için genel başkan yardımcıları, genel sekreteri ve kadın ile gençlik kolları genel başkanlarını görevlendirdi

27 Şubat 2014 21:41

 Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal  Kılıçdaroğlu , MYK’nin dün yapılan toplantısında, ‘çalmadık kapı, sıkmadık el bırakılmayacağını’ belirterek, 81 il için genel başkan yardımcıları, genel sekreteri ve kadın ile gençlik kolları genel başkanlarını görevlendirdi. Genel  Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin 28 şubat – 29 Mart tarihleri arasında  Genel Başkan  Kılıçdaroğlu’nun yapacağı 53 mitingin sorumlusu, koordinatörü, Genel Sekreter BihlunTamaylıgil,  istanbul ile İzmir’in,  Genel Başkan Yardımcısı  Adnan Keskin İzmir, Gökhan  Günaydın da  Ankara’nın denetmeni olarak görevlendirildi.

 

Pavey’e ve Sarı’ya 6 il

 

MYK’da alınan  kararların  açıklayan Gürsel Tekin, Genel Başkan Yardımcıları Şafak Pavey ile Perihan Sarı’nın Diyarbakır dahil 6,  Umut Oran’ın  Adana dahil 6, Faruk Loğoğlu’nun Antalya dahil 5, Gökhan Günaydın’ın Ankara dahil 7, Erdoğan Toprak’ın Malatya dahil 6,  Faik Öztrak’ın  Kocaeli dahil 6, Sencer Ayata’nın Zonguldak dahil 6, Nihat Matkap’ın Eskişehir, Bursa dahil 5, Haluk Koç’un  Trabzon-Samsun dahil 6, Emrehan Halıcı’nın Rize dahil 6, Sezgin Tanrıkulu, PM  üyeleri Ercan Karakaş ile Fikri Sağlar Şırnak-Hakkari dahil 8, kadın kolları genel başkanı Hilal Dokuzcan Mersin-Konya dahil 6, gençlik kolları genel başkanı İnanç Yıldız’ın da Çorum-Amasya dahil 6 il’in seçim çalışmalarından sorumlu olduğunu belirtti.

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