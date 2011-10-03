Kılıçdaroğlu: Köstebek bir bakan

T24

"Deniz Feneri'nde sayın Başbakan'ın çok yakın bir mesai arkadaşı köstebeklik yaptı" açıklaması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan gelmişti.CHP lideri iddiasını bir adım daha ileriye taşıdı ve bu kişinin bir bakan olduğunu açıkladı.Bir televizyon programında konuşan Kılıçdaroğlu, bu kişinin bugün yarın ortaya çıkacağını belirtti ve ''Yeri ve zamanı gelince açıklarız'' şeklinde konuştu.Star TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Arena programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Feneri, yeni anayasa çalışmaları ve Başbakan Erdoğan'ın 'Alman vakıfları' açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Kılıçdaroğlu'nun dikkat çeken iddiası ise Deniz Fenerei e.V. bağlantılı soruşturmayla ilgiliydi. Daha önce Başbakan Erdoğan'ın çok yakın bir mesai arkadaşının köstebeklik yaptığını söyleyen CHP liderine, bu kişinin adını neden açıklamadığı soruldu.''Sayın Başbakanın en azından bu konuda konuşmasını istiyorum. Bakın Deniz Feneri ile ilgili olarak hiçbir şey konuşmuyor. Hiç ama... 3 savcı görevden alındı, 'köstebek var' diyoruz. 'Sayın Başbakan, senin en yakın mesai arkadaşlarından birisi midir bu?' diyoruz. Çıkıp, 'Hayır, arkadaşlar böyle bir şey yok, ben öyle bir köstebek olursa kulağından tutar kapının önüne koyarım' desin. Burada köstebeğe ulaşılacağı anlaşıldığı andan itibaren bu yola başvurdular. Köstebek bakanlardan birisi. Söylüyorum köstebek bakanlardan birisi.''''Açıklayın o zaman'' denilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, ''Düşünün arama kararı alıyorsunuz yüzyılın yolsuzluğunu ortaya çıkarmak için. Birisi 'arama yapacaklar' diye dolaylı yollardan haber ulaştırıyor ve 'belgeleri imha edin' diyor'' dedi.Dündar'ın tüm bakanların töhmet altında bırakıldığını belirterek, ismi açıklamasını istemesi üzerine Kılıçdaroğlu, ''Bir bakan diyorum ben. O da çıkacak ortaya, bugün yarın o da çıkacak ortaya'' diye konuştu.Kılıçdaroğlu, ''Kim açıklayacak?'' sorusuna ''Yeri ve zamanı gelince açıklarız'' cevabını verdi.