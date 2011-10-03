T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu: Köstebek bir bakan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Feneri soruşturmasında köstebeklik yapan kişinin bir bakan olduğunu söyledi.

03 Ekim 2011 03:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Feneri soruşturmasında köstebeklik yapan kişinin bir bakan olduğunu söyledi.

"Deniz Feneri'nde sayın Başbakan'ın çok yakın bir mesai arkadaşı köstebeklik yaptı" açıklaması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan gelmişti. 



CHP lideri iddiasını bir adım daha ileriye taşıdı ve bu kişinin bir bakan olduğunu açıkladı.

Bir televizyon programında konuşan Kılıçdaroğlu, bu kişinin bugün yarın ortaya çıkacağını belirtti ve ''Yeri ve zamanı gelince açıklarız'' şeklinde konuştu.

Star TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Arena programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Feneri, yeni anayasa çalışmaları ve Başbakan Erdoğan'ın 'Alman vakıfları' açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun dikkat çeken iddiası ise Deniz Fenerei e.V. bağlantılı soruşturmayla ilgiliydi. Daha önce Başbakan Erdoğan'ın çok yakın bir mesai arkadaşının köstebeklik yaptığını söyleyen CHP liderine, bu kişinin adını neden açıklamadığı soruldu.


Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: 

''Sayın Başbakanın en azından bu konuda konuşmasını istiyorum. Bakın Deniz Feneri ile ilgili olarak hiçbir şey konuşmuyor. Hiç ama... 3 savcı görevden alındı, 'köstebek var' diyoruz. 'Sayın Başbakan, senin en yakın mesai arkadaşlarından birisi midir bu?' diyoruz. Çıkıp, 'Hayır, arkadaşlar böyle bir şey yok, ben öyle bir köstebek olursa kulağından tutar kapının önüne koyarım' desin. Burada köstebeğe ulaşılacağı anlaşıldığı andan itibaren bu yola başvurdular. Köstebek bakanlardan birisi. Söylüyorum köstebek bakanlardan birisi.''

''Açıklayın o zaman'' denilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, ''Düşünün arama kararı alıyorsunuz yüzyılın yolsuzluğunu ortaya çıkarmak için. Birisi 'arama yapacaklar' diye dolaylı yollardan haber ulaştırıyor ve 'belgeleri imha edin' diyor'' dedi.

Dündar'ın tüm bakanların töhmet altında bırakıldığını belirterek, ismi açıklamasını istemesi üzerine Kılıçdaroğlu, ''Bir bakan diyorum ben. O da çıkacak ortaya, bugün yarın o da çıkacak ortaya'' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, ''Kim açıklayacak?'' sorusuna ''Yeri ve zamanı gelince açıklarız'' cevabını verdi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24