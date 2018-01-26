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Kılıçdaroğlu konuşurken dikkat çekmişti; hikayesi ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşurken kürsüde bulanan maket, monoton eğitimin iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Hong Konglu bir sanatçı tarafından yapılmış

26 Ocak 2018 21:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kartal Belediyesi Tapu Dağıtım Töreni'nde konuşurken kürsüde bulunan  'Adalet' yazılı tişört ve şapka olan maketin, monoton eğitimin iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Hong Konglu bir sanatçı tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İstanbul'da katıldığı törende konuşurken kürsüdeki maket dikkat çekmişti. Hürriyet'te yer alan habere göre,   'Adalet' yazılı tişört ve şapka olan maket Kılıçdaroğlu'na Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz tarafından hediye edildi. 

Öz hediyeyi verirken  maketin hikayesini de şu şekilde anlattı:

“Çin’de ilkokulların kapısına asılı olan, ‘her gün biraz daha geliş’ sloganının tutmadığını gören Hong Konglu bir sanatçı, monoton eğitimin iyileştirilmesine katkı amacıyla bir maket yapıyor. Sanatçı, siyasetçi, kültür adamlarına bunu giydiriyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde sergileniyor. Türkiye’de teklifi bana getirdiler. Ben de bir tema belirledim. Ekibimizle belirledik, aynısını yaptırdık. Bir anı olarak da size takdim etmek istiyorum.”

 

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CHPKemal KılıçdaroğlumaketKartal Belediye Başkanı Altınok Öz

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