Kılıçdaroğlu, Kocaoğlu'na sahip çıktı

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de Başkakan Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti Hükümeti’ne meydan okudu.



Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyasal iktidar, İzmir’i ele geçirmek için devletin gücünü kullan, istediğin baskıyı yap yine de ele geçiremeyeceksin. CHP’li belediyelere yapılan denetimlere sözümüz yok. Ancak, niye ayrıcalık yapıyorsun. Öbürünü de denetle. Öbürünün yolsuzluk yapma özgürlüğü mü var" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel Yetkili Savcı’nın talimatıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonrasında, aralarında belediye 7’si çalışanı 17 kişinin tutuklandığı dava nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarete, tutuklu belediye bürokratlarının yakınları da katıldı. Başkan Kocaoğlu, operasyonla ilgili Kılıçdaroğlu’na brifing verdi.





RECEP BEY’İN BÜYÜK KULAKLARI VAR



Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından Konak Meydanı’nında toplanan kalabalığa seslendi. Yanına Aziz Kocaoğlu’nu da alan Kılıçdaroğlu, "İzmir’e ayrıca geleceğim. Şimdi buraya İzmir’i ele geçirmek için, devletin gücünü kullanan siyasal iktidara "istediğin kadar güç kullan, istediğin baskıyı yap yine de ele geçiremezsin’ demek için, Aziz Başkanı ziyaret etmek bilgi almak için geldim. Verilmeyecek hesabımız yoktur. Bir ay değil iki ay değil 13 ay, gizli kamerayla takip etmişler. 13 ay değil 13 yıl yapmasanız namertsiniz. İyi ki telefonları dinliyorlar, yoksa ne dediğimizi de anlamayacaklar. Buna ne nedir? Telekulak hükümeti denir. Çünkü vatandaşın derdini dinlemek istemiyorlar. Vatandaşın eleştirilerine tahammülleri yok. Sizden bir istirhamım var. Ne derdiniz varsa telefonla anlatın. Recep Bey duyar! Büyük kulakları var biliyorsunuz" dedi.



Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan operasyonla ilgili eleştrilerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir’i süsleyen çiçekleri Bayındırlı kadın üreticilerden aldığı için suçlandıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar ne baskı kurarlarsa kursunlar sözümüz andımız var! Bu ülkede halkın iktidarını mutlaka kuracağız. CHP’li belediyeler denetleniyorlar. Hepsinde her ay denetim elemanı var. İtirazımız yok. Denetlesinler. Hiç korkumuz yok. Ama istediğimiz şudur. Niye ayrıcalık yapıyorsun! CHP’li belediyeleri denetliyorsun madem öbürünü de denetle! Öbürünün yolsuzluk yapma özgürlüğü mü var?" dedi.



Meydanı dolduran kalabalığın "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" sloganları üzerine Kılıçdaroğlu, endişe edilmemesini o hesabı mutlaka soracaklarını söyledi. İsim vermeden rüşvet ile ilgili örnek anlatan Kılıçdaroğlu, "Size güzel bir örnek vereyim. Rüşvetçi rüşvet toplayan kişinin el defterini gönderdim. ’Bak şu deftere’ diye. Bana verdiği cevap. ’Rüşvet defteri var ama rüşveti toplayan adamın altında imzası yok’ oldu. Ben eminim. Altında imzası olsa bu kez ’araştırdık parmak izi yok’ diyecek. Parmak izi olsa ’bu imza ıslak imza değil’ diyecek. Yolsuzluğa bu kadar koruma getiren bir başbakanı olan başka ülke var mı? Olamaz zaten. Biz İzmir’e güveniyoruz. İzmir’e sonuna kadar inanıyoruz" dedi.



Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan suçlamalardan örnekler veren Kılıçdaroğlu, "Efendim neymiş. Yalnız sinemalarda gösteri yapılmış, film izletilmiş. Sosyal belediyecilik diye bir şey yok mu? Halkın ayağına sinema tiyatro götürmek, sanatı götürmek ne zamandan beri suç oldu? Halkın alın terini değerlendirmek ne zamandan beri suç oldu? Çocuklara okulda süt içirmek ne zamandır suç oldu? Kooperatiflerle sözleşme yapmak ne zamanden beri suç oldu? Örnek vereyim. Aziz Kocaoğlu Hollanda’dan tanesi 1 milyon 200 Avro ödeyerek ihalesiz otobüs alsaydı. Otobüste yokuş çıkmasıydı, yanında olmazdım. Ama öyle şey yapmadı. Yapan adam koltuğunda oturuyor. Tıpkı YGS sınavını yapan Ali Demir gibi. Benimle ilgili de bazı şeyler söylüyor. Korkunun ecele faydası yok. Ben gövdesini silkeliyorum. Dallarını da Tüm türkiye silkeleyecek" dedi.



Cumhuriyet’in aydınların, ilk kurşunun atıldığı, Kuvayi Milliye ruhunun şahlandığı kent olan İzmir’de olmaktan mutlu oldunu belirten Kılıçdaroğlu "İzmir’e güveniyorum. İzmir AKP’ye dersini verecektir" dedi. Kılıçdaroğlu, Kocaoğlu’nun elini kaldırarak Konak Meydanı’ndaki 3 bin kişiyi selamladı. Kalabalık "Aziz’e uzanan eller kırılsın", "Başbakan Kemal" sloganları attı.





