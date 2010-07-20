-KILIÇDAROĞLU KKTC'DE LEFKOŞA (A.A) - 20.07.2010 - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 36'ıncı yıldönümü kutlama törenlerine katılmak üzere KKTC'ye geldi. Kutlama törenlerine katılmak üzere KKTC'ye gelen Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay ile CHP Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ı, Ercan Havaalanı'nda Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Şakir Fakılı, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Özel Kalem Müdürü Gökhan Güler, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ile diğer ilgililer karşıladı. KKTC'de yaşayan, ellerinde Türk, KKTC ve CHP bayrakları taşıyan bir grup Türk vatandaşı, Kılıçdaroğlu'na havaalanı çıkışında sevgi gösterisinde bulundu. Gruptakiler ''Başbakan Kemal'' diye slogan atarken bazı kadınlar da zılgıt çekti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, havaalanında yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türkünün geçmişte yaşadıklarını ve bugünkü mutlu günlerini paylaşmak için KKTC'de olduğunu söyledi. Kıbrıs Barış Harekatı'nı merhum Başbakan Bülent Ecevit'in başlattığını anımsatan Kılıçdaroğlu, Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık günü olan 20 Temmuz'da Kıbrıs'ta bulunmaktan son derece mutlu olduğunu kaydetti. Bu arada az sayıda Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) çalışanı da ''Göklerdeki bayrağımızı indirmeyin'' yazılı pankart açarak, Kılıçdaroğlu'ndan destek istedi.