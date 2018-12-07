T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP olarak Kıbrıs davasına en başından beridir sahip çıkan bir parti olduklarını söyledi

07 Aralık 2018 15:43

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP olarak Kıbrıs davasına en başından beridir sahip çıkan bir parti olduklarını söyledi.
Kılıçdaroğlu, günü birlik bir ziyaret için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ne (KKTC) geldi.  Ada\'ya yaptığı ziyarette ilk olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşen Kılıçdaroğlu, Ada\'da yaşanan sel felaketinde yaşanan ölümler için Kıbrıs Türk halkına baş sağlığı dileklerini iletti.

Ada\'da verilen mücadelenin destekçisi olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, \"Ülkenin zengin bir üniversite kapasitesi var. Bu çok güzel. Yabancı öğrenciler ülkelerine gittiklerinde, burayı tanıtacaktır\" dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı da, Kıbrıslı Rumların çözüm konusundaki \'uyuşmaz\' tavrına işaret etti. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

Kılıçdaroğlu\'nun Akıncı\'yı ziyaretinden görüntü
 

 

 

 

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sefa KARAHASAN LEFKOŞA DHA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHPKıbrısKılıçdaroğluKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTCCumhurbaşkanı Mustafa AkıncıKılıçdaroğlu AdaKıbrıs TürkAdaBuYabancıKKTC Cumhurbaşkanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24