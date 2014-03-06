Kılıçdaroğlu: Kirli adamlar siyasetin dışına çıkacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Giresun'da partisinin seçim mitinginde yaptığı konuşmada "CHP iktidarında ilk 4 ayda siyasi ahlak yasası çıkaracağız. Kirli adamlar siyasetin dışını çıkacak" dedi.

Miting öncesi Kılıçdaroğlu‘nun alana gelmesi beklenirken, meydanda toplanan vatandaşlara 17 Aralık operasyonu sonrası çıkan ‘ses kayıtları’ dinletildi. Ses kayıtlarının ardından Kılıçdaroğlu halka seslendi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları:

CHP iktidarında dünyanın bir numaralı fındık borsası Karadeniz’de olacak. Yırtık ayakkabı ile siyasete girdi bugün dünyanın en zengin başbakanlarından bir tanesi oldu. Sormamız gerekiyor acaba bu para helal mi haram mı? Bunu ben söylemiyorum onun bir bakanı var arada bir iki kez doğruları söyler. Geçen gün televizyonda çok laf yalansız çok mal haramsız olmaz demiş. Vallahi doğru söylemiş. Kendi bakanı söylüyor. Çok mal haramsız olmaz diyor. Nasıl oluyor böyle bir ülkede demokrasiyi koruyacağız?

'Yeter artık bıktık arkadaş'

Bunun yolu şu. Harama ortak olmak istiyor musunuz? O zaman ayın 30′u geliyor. Sandığa gideceğiz. Diyeceğiz ki. Yeter artık sizden bıktık arkadaş. Bu ülke bıktı. Giresun’da işsizlik var mı! Hanımlar çocuklar işsiz mi! Şunu unutmasın Türkiye’deki hiçbir yurttaşım unutmasın.. Çocuğunuz işsizse sebebi Başçalandır. Ürettiğiniz ürünün karşılığını alamıyorsanız sebebi devleti soyanlardır. Emekli aylığı düşükse sebebi devleti soyanlardır. Esnaf kardeşim sabahın köründe dükkanı açarsın 24 saat çalışırsın 2 ay prim aksat sana sağlık hizmeti verilmiyor. Emekli olup işine devam etsen aylığından yüzde 15 kesiliyor. Arkadaş benim emekli aylığımdan bu parayı sen niye kesiyorsun. Ben alın teriyle kazandım o parayı. Neden kesiyorsun? Eğer kesiliyorsa sebebi bu devleti soyanlardır.

'Ülkemizi, demokrasiyi, özgürlükler, insanımızı seviyoruz'

Ülkemizi seviyoruz demokrasiyi seviyoruz özgürlükleri seviyoruz insanımızı seviyoruz. Birbirimizi tanımasak bile selam vermek istiyoruz. O zaman ayın 30′u geliyor. Hep beraber çalışacağız. Çocuklarımız için. Ben size bunu vaat ediyorum. Barış içinde yaşayacağımız bir Türkiye vaat ediyorum. CHP iktidarında ilk 4 ayda siyasi ahlak yasası çıkaracağız. Kirli adamlar siyasetin dışını çıkacak.

'Hep başörtüsü siyaseti yaptılar'

Bugüne kadar başı örtülü kapalı kadınların giysisi üzerinden siyaset yapıldı. Size Kemal Kılıçdaroğlu sözü. Kadın nasıl isterse öyle giyinsin. Her kadının başı açık veya kapalı olsun tamamının benim başımın üstünde yeri var. Bütün kadınlara inanıyorum. Kadın bu toplumun temel direği. Bizi annelerimiz yetiştirdi. Yemediler yedirdiler. Çocuğum kızım oğlum daha iyi iş bulsun bizden daha iyi yaşasın diye mücadele ettiler. Size sözüm ben bu ülkede çalışırken siyaset yaparken işsizliği önlemek için her çabayı göstereceğim. Oy versin vermesin herkese eşit yaklaşacağım. Onlar iş buldukça ben mutlu olacağım.

'Bu hükümet AKP'ye oy verenleri kandırdı'

Yine annelere sesleniyorum temiz siyasetin yolunu siz açacaksınız. Çünkü siz kirliliğe izin vermezsiniz. Evleriniz tertemizdir. Çöp olsun anneler hemen gider kaldırırlar. Türkiye’yi de siz temizleyeceksiniz. AKP’ye oy veren değerli yurttaşlarıma sesleniyorum. Sizi asla kınamıyorum. Oy verdiniz diye size en ufak bir şekilde sitem de etmiyorum. Çünkü siz dediniz ki bunlar bize söz verdi yolsuzluğu önleyecekler. Siz de gidip oy verdiniz. Bu hükümet sizi kandırdı. Bu hükümet size doğruları söylemedi. Bunlar köşeyi döndü siz fakirleştiniz. Çocuğunuz işsiz kaldı. Bütün yurttaşlara sesleniyorum Türkiye’de yeni bir siyaset yolunu açmak zorundayız. Beraber yapacağız biz bu işi. İstiklal Marşı için Bayrak için yapacağız biz bu işi. Bu ülkeye barışı ve huzuru getireceğiz.

'AKP'nin Bakanları Türk bayrağına bile saygı duymuyor'

Kırkpınar güreşlerine gittim. Sona doğru büyük bir Türk bayrağı taşınır. Stadyumda elden ele dolaşır. Bayrağın geçtiği yerde vatandaşlar ayağa kalkar. Bayrağa saygı bizim milli görevimizdir. Bayrak ve cenaze geçerken ayağa kalkarız. Edirne de Kırkpınar güreşlerinde büyük bir Türk bayrağı geçti. Ben dahil herkes ayağa kalktı. Ama dört AKP’li bakan ayağa kalkmadı. Ben bunu affedemiyorum. AKP’ye oy veren yurttaşlara bu hükümeti ve bu bakanları şikayet ediyorum.

'Hırsızdan, yalancıdan Başbakan olmaz'

Hala sıkışınca milliyetçilikten bahsediyor. Sen değil miydin çıkıp da her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alıyorum diyen sen değil miydin? Ben Türkiye cumhuriyetinin başbakanıyım diyor. Hırsızdan başbakan olmaz yalancıdan başbakan olmaz namuslu adamdan halka hesap veren adamdan kul hakkı yemeyen adamdan ar damarı olan adamdan başbakan olur. Ben sana daha ne söyleyim!

'Biz size hesap vermek zorundayız'

Siyasetçi halka adanmış adam demektir. Bizim gecemiz gündüzümüz yok. Eve dahi uğramıyoruz. Ama biz size hesap vermek zorundayız. Sizin için mücadele etmek zorundayız. Bizim dedelerimiz Çanakkale’de kucak kucağa yaşıyor. Bizim görevimiz çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmaktır. Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe yaşayacağımız güzel bir Türkiye umut ediyorum.