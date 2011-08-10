Kılıçdaroğlu 'kırık kalemi' onardı

T24

Gazeteci Havva Karakaya hakkında, Kırşehir'de belediyeyle ilgili yaptığı haber nedeniyle dava açıldı.Mahkeme tartışma yaratan bir karar vererek Karakaya’yı 375 gün meslekten men ve 7 bin 500 lira para cezasına çarptırdı.Türkiye'de bir ilk olan kararı Yargıtay'a taşıyan gazeteci Karakaya, bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.Karakaya'yı makamında kabul eden Kılıçdaroğlu, gazeteciye beraber çalışmayı teklif etti.Açıklama Karakaya'dan geldi: "Yakında bir çok siyasi alanda bizleri göreceksiniz, ben bunu buradan söylüyorum. Şu anda çok fazla detaylarına girmek istemiyorum ama sayın Kılıçadorğlu ile bu konuda görüşmemiz oldu, yakında Ankara görecek."CHP liderinin, davasıyla ilgili her türlü hukuki desteği vereceğini söylediğini de belirten Karakaya, "Yayınladığımız yolsuzluklar, usulsüzlüklerin hepsinin dökümanlarıyla kendisine sunduk. O da bize yardımcı olacağını ifade etti. Yargı sürecinde bize destek vereceğini ifade etti" şeklinde konuştu.Karakaya, "'Kendisi bize kaleminizi kırdırtmamak adına bizler mücadelemizi vereceğiz' dedi. Aynı mücadeleyi bizim de vermemizi istedi" ifadelerini kullandı.CHP'deki yeni görevine başlayana kadar Ankara'da da bir gazete çıkarmaya da hazırlanan Karakaya, ilk sayıda Kemal Kılıçdaroğlu özel röportajına yer verecek.