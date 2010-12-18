Kılıçdaroğlu: Kırgınlık yoktur ama mutlaka burgunluk vardır

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultaydaki Parti Meclisi (PM) aday listesine ilişkin, ''Kırgınlık yoktur, ama mutlaka burukluklar vardır. PM'de kendisini haklı olarak görmek isteyip göremeyen arkadaşlarımız olabilir, onları da tabii saygıyla karşılamamız gerekiyor'' dedi.

Kılıçdaroğlu, Ankara Spor Salonu'nda yapılan CHP'nin 15. olağanüstü Kurultayı'na katılmak üzere evinden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin sorusu üzerine kurultay ile ilgili, ''Gayet güzel bir kurultay oldu'' değerlendirmesini yaptı.



''Gece saat 03.00'te sizi arayan Genel Başkan Yardımcısı kimdi?'' sorusuna Kılıçdaroğlu, ''Hayır gece 3'te Genel Başkan Yardımcısı aramadı, bir başka arkadaş aradı. İzin verirseniz ben onu söylememiş olayım'' yanıtını verdi.



Kurultay salonundaki oturma düzenine ilişkin olarak da Kılıçdaroğlu, ''Onu bilemem tabii ama ayakta kalan kim olursa olsun, sonuçta CHP ile gönül bağı olan birisi demektir. Hiç kimsenin ayakta kalmasını istemezdik, ama ne yapalım en büyük salon buydu, bizde bu salonu tuttuk'' diye konuştu.



Bu arada, evinde yaklaşık 4 saat 45 dakika kalan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu bekleyen gazetecilere, Kılıçdaroğlu'nun akrabası Hayriye Kocadağ tarafından çay ve pide ikram edildi.



Kılıçdaroğlu, Ankara Spor Salonu'nda yapılan CHP'nin 15. olağanüstü Kurultayı'na katılmak üzere evinden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin sorusu üzerine kurultay ile ilgili, "Gayet güzel bir kurultay oldu" değerlendirmesini yaptı.



"Gece saat 03.00'te sizi arayan Genel Başkan Yardımcısı kimdi?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Hayır gece 3'te Genel Başkan Yardımcısı aramadı, bir başka arkadaş aradı. İzin verirseniz ben onu söylememiş olayım" yanıtını verdi.



Kurultay salonundaki oturma düzenine ilişkin olarak da Kılıçdaroğlu, "Onu bilemem tabii ama ayakta kalan kim olursa olsun, sonuçta CHP ile gönül bağı olan birisi demektir. Hiç kimsenin ayakta kalmasını istemezdik, ama ne yapalım en büyük salon buydu, bizde bu salonu tuttuk" diye konuştu.



"Liste nasıl tepkiler aldı, kırgınlıklar var mı?" sorusuna karşılık da Kılıçdaroğlu, "Kırgınlık yoktur, ama mutlaka burukluklar vardır. Yani PM'de kendisini haklı olarak görmek isteyip de göremeyen arkadaşlarımız olabilir, onları da tabii saygıyla karşılamamız gerekiyor. Sonuçta 80 kişi seçeceksiniz, bunların 12'si bilim yönetim ve kültür platformundan gelecek, diğerleri de normal seçimle gelecekler" diye konuştu.





Gazetecilere pide ve çay ikramı



Bu arada, evinde yaklaşık 4 saat 45 dakika kalan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu bekleyen gazetecilere, Kılıçdaroğlu'nun akrabası Hayriye Kocadağ tarafından çay ve pide ikram edildi.



Evinin önünde bekleyen gazetecilerin, "Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarını evinde sürdürüp sürdürmediği" sorusuna Kocadağ, "Hayır dinleniyor. Çünkü dün gece Konya'dan çok geç döndü" yanıtını verdi.



Bir gazetecinin, "Gece saat 03.00'te Kılıçdaroğlu'nu kimin uyandırdığı"nı sorması üzerine Kocadağ, "Neyse isim vermeyeyim" dedi.





