Kılıçdaroğlu kimseyi işaret etmedi, ortalık toz duman; CHP Meclis yöneticileri için sandığa gidiyor

CHP, 2019 yılı Meclis Yönetim Kadrosu'nu belirlemek için 26 Ekim Perşembe günü grup toplantı salonunda sandık kuracak. Partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimseyi işaret etmediği seçimler "Grup Başkan Vekilliği" için en az 10 aday yarışacak. Tek kişilik İdare Amirliği için de 5 adayın olduğu belirtiliyor. Partililerin Kılıçdaroğlu'na giderek 2018'de erken seçim olma ihtimaline karşılık "Kıdemli kişiler Grup Başkan Vekili olmalı" önerisi yaparak devreye girmesinin istedikleri konuşuluyor.

TBMM’de iki yılda bir Kasım ayında gurubu bulunan siyasi partilerin Meclis yönetimini belirleyecek seçimler için CHP tarafının gelecek hafta 26 Ekim Perşembe günü gurup toplantı salonunda sandıkları kurması bekleniyor. CHP’nin 2019 yılı Meclis yönetim kadrosunun belirleneceği seçimlerde ilk üç turda 67 oy alan seçilmiş olacak. Üç grup başkanvekilliği için 10’un üzerinde aday var. Tek kişilik İdare Amirliği için de 5 adayın yarışta olduğu görülüyor. TBMM Başkanvekilliği için bu görevde olan İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi’nin tavrı bekleniyor. Hamzaçebi, İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığı için erken mesaj verince başkanvekilliği için atacağı adım merak oluşturmuştu.

“ Kılıçdaroğlu birini işaret etsin”

Uzun zamandır lobi faaliyetlerini kapı kapı dolaşarak yürüten adayların bir gözü ise genel merkezde. Ancak, kimseyi işaret etmeyeceği mesajı veren Kılıçdaroğlu’nun bu tutumu tartışma konusu. 2018 yılında erken seçim olabileceğini, AKP’de çok farklı gelişmeler yaşanabileceğini düşünen milletvekilleri, genel başkana yaptıkları ziyarette devreye girmesini rica ettikleri belirtiliyor. CHP içinde, ‘Bizim kıdemli gurup başkanvekillerine ihtiyacımız var” diyenlerin oranının yüksek olması dikkat çekiyor.

"Seçimler kilitlenirse genel başkan devreye girer"

Kulislerde, gurup başkanvekilliği seçimlerde bir kilitlenme yaşandığı takdirde genel başkanın devreye gireceğine ilişkin bir beklenti hakim. İlk üç turda 67 rakamına ulaşılmaması durumunda genel seçimlerin noktalanıp genel başkanın müdahale edeceği söyleniyor.

“Bana iki oy çıkarsa kaygısı”

CHP’de aday bolluğu esprilerle karışık endişeleri de ortaya çıkardı. “ Bana iki oy çıkarsa ne yaparız” diyenler dikkat çekiyor. Bunun içinde herkes elinde kalem garanti oylar üzerinden hesap yapıyor. Ancak, lobi turlarından kulise inen milletvekilleri, “Eğer böyle giderse bana 400 oy garanti” demekten kendini alamıyor. Siyasetçiler, işin oy vermeye geldiğinde sözlerin tutulamayacağını hatırlatıyor. Aday olmayan milletvekilleri arkadaşlarının kalbini kırmamak için herkese oy vaat ediyor.

TBMM Başkanvekilliği için bu görevde olan İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi’nin tavrı bekleniyor. Hamzaçebi aday olmazsa yerine en yakın isim Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak gösteriliyor. Kulislerde, Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın da adına dikkat çekiliyor.

CHP’de üç grup başkanvekilliği için mevcutlardan Engin Altay ve Özgür Özel yeniden aday. Ankara Milletvekili Levent Gök, önceden ikinci kez aday olmayacağını söylediği için bu koltuk içinde yarış var. Engin Altay’ın seçilmesine neredeyse kesin olarak bakılıyor. 10’dan fazla aday içinde son dakika sürprizleri olmadığı takdirde Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ile Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer de var. Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, Balıkesir Milletvekili Muharrem Erkek, Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı bulunuyor.

İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi yeniden katip üyeliği adaylarından. Tek bir kişinin oturacağı TBMM İdare Amirliği için Denizli Milletvekili Kazım Arslan, İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya, Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın yarışacağı belirtiliyor.