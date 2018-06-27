Kılıçdaroğlu: Kimseyi dışlamayacağız, Muharrem İnce'yi kucaklıyoruz; havuz medyası manşetlerindeyiz, sevinçliyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen istifa çağrılarının ardından bugün (27 Haziran 2018) bir kez daha kameraların karşısına geçti. Dün "Koltuk sevdalısı olan, bireysel çıkışlarla görev arayan kişilerin bu partide işi yoktur" diyen Kılıçdaroğlu, bugün "Hiçbir arkadaşımızı ötekileştirmek, farklı düşünmek, partinin dışında düşünmek gibi bir düşüncem yok" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle ilgili olarak "Bizim bir değerimizdir. Onu da sonuna kadar kucaklıyoruz. Havuz medyası da bunu çok iyi bilsin. Biz dava adamıyız" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, seçime giden süreçte kendisine yer vermeyen gazetelerin manşetlerinde olmaktan dolayı sevinçli olduğunu kaydetti.

İktidara yakın yayın politikasıyla bilinen gazetelerin bazı köşe yazarları, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini dile getirmiş; İnce'nin parti için yeni bir umut olduğunu kaydetmişti.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ise, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a "Bak bunca senedir senden hiçbir şey istemedim. İlk defa bi şey rica ediyorum. Tek adam seçildin, hazır OHAL de kalkmamışken, ilk icraat olarak gözünü seveyim şunu görevden alıver, kırma beni. Kayyuma bile razıyız gari" çağrısında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklama şöyle:

"Zahmet etmişsiniz, gelmişsiniz. Hepinize şükran borçluyuz. Bugün çok mutluyuz, havuz medyasında manşet olduk bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bütün seçim süreci boyunca ettiğim laflardan birini bile kullanmadılar, oysa bugün manşetlerdeyiz. Demek ki yaptığımız iş doğru. Havuz medyasında manşetsek yaptığımız iş doğru. Yolumuzda yürümeye devam ediyoruz.

"Kimseyi dışlamayacağız"

Hiçbir arkadaşımızı ötekileştirmek, farklı düşünmek, partinin dışında düşünmek gibi bir düşüncem yok. Herkesi kucaklayacağız herkesi. Buraya gelmek isteyen arkadaşlarım vardı, il başkanları telefon ettiler gelmek için. Gelmeyin dedim, çalışmaya devam edeceğiz. Kararlılıkla devam edeceğiz.

"Muharrem İnce bizim bir değerimizdir"

Duvarın bir kısmını yıktık, önümüzdeki seçimde tamamını tıkacağız. Bir şey daha var; az önce de söyledim, daha önce de söyledim, biz önümüzdeki seçimlere gerçekten ciddi bir hazırlıkla gideceğiz. El birliğiyle yapacağız. Türkiye'yi gerçek anlamda demokrasiye kavuşturmak için çabalayacağız. Bunlar eski klasik seçimlerden değildir. Yeni bir seçim anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. O nedenle kimseyi dışlamayacağız. Herkese söylüyorum, herkes bilsin. Muharrem İnce bizim bir değerimizdir. Onu da sonuna kadar kucaklıyoruz. Havuz medyası da bunu çok iyi bilsin. Biz dava adamıyız.

"Hep beraber, gönül gönüle yürüyeceğiz"

Bizimle beraber yürümek istiyorsa hep beraber, gönül gönüle yürüyeceğiz. Ülkeye gerçek anlamda demokrasi getirene kadar yürüyeceğiz. Kimse unutmasın, CHP hakkın, hukukun ve adaletin teminatıdır. CHP, bu ülkede barışın ve huzurun teminatıdır.

Sevgili arkadaşım Muharrem İnce, 81 ili gezeceğini söylüyor. Bütün il başkanlarına talimatımdır, gittiği her yerde karşılayacaksınız. Kucaklayacaksınız.