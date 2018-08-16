Kılıçdaroğlu, kendisine mermi fırlatan vatandaşı ÇYDD'ye 11 bin lira bağışlaması şartıyla affetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2016 yılında katıldığı bir şehit cenazesinde elindeki mermiyi kendisine fırlatan kişiyi şartlı affetti. Buna göre İrfan Cengiz adlı kişi, 5 kız öğrencinin bir yıllık bursu olan 11 bin lirayı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışladı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre CHP lideri Kılıçdaroğlu, 8 Haziran 2016’da İstanbul’da bulunan Fatih Camii’de şehit polis memurları Gökhan Topçu ve Kadir Cihan Karagözlü’nün cenaze törenlerine katıldı. Tören sırasında CHP’nin gönderdiği çelenk bir grup tarafından parçalandı. Cenaze namazının kılınmasının ardından İrfan Cengiz adlı kişi, ön saflarda bulunan Kılıçdaroğlu’na doğru elinde bulunan mermi fırlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine soruşturma yapan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, şüpheliler arasında herhangi bir irtibat bulunmadığını, eylemin arkasında yasadışı örgütler ve oluşumların bulunmadığını bildirdi. Bunun üzerine Terör Savcılığı, olayın “basit tehdit” kapsamında kaldığını belirterek, dosyayı Uzlaştırma Bürosu’na gönderdi.

Savcılık, taraflara uzlaşıp uzlaşmayacaklarını sordu. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, konuyu CHP liderine taşıdı. Kılıçdaroğlu , “Şüphelinin 5 üniversite öğrencisinin bir yıllık burs ücretini ÇYDD’ye yatırılması halinde” uzlaşmaya kabul edeceğini ve şikâyetini geri çekeceğini bildirdi. Şüpheli Cengiz, bu teklifi kabul ederek ÇYDD’nin hesabına 11 bin lira bağış yaptı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, bunun üzerine uzlaşma kararını savcılığa bildirdi. Böylece konuya ilişkin dava açılmayacak. Cumhuriyet’e konuşan Avukat Çelik, Kılıçdaroğlu’nun fakir kız çocuklarının okuyabilmesi için, kendisine yönelik silah ve ölümle tehdit suçunu işleyeni bile, yatırttığı burslar karşılığı affettiğini söyledi.