Kılıçdaroğlu Kemal Derviş'le görüştü

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski devlet bakanlarından ABD’deki düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsünün küresel ekonomi ve kalkınmadan sorumlu Başkan Yardımcısı Kemal Derviş ile İstanbul’da görüştü.

Alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, partisince düzenlenen programa katılmak için Kahramanmaraş’a gitmek üzere saat 06.45 sıralarında Atatürk Havalimanı’na geldi. Ancak hava muhalefeti nedeniyle uçağı kalkmadığı için CHP lideri,Kahramanmaraş’a gidemedi.



Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı’nda Türkiye’ye gelen Kemal Derviş ile karşılaştı. Atatürk Havalimanı VIP salonunda bir araya gelen Kılıçdaroğlu ile Derviş, yaklaşık 45 dakika görüştü.

Kılıçdaroğlu ve Derviş’in, dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik gelişmelere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.