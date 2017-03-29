Kılıçdaroğlu, Kayseri'de 'bozkurt' işareti yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesi Kayseri'de vatandaşlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu burada otobüse bindiği sırada kendisine bozkurt işareti yapan bir vatandaşa, yine bozkurt işaretiyle karşılık verdi.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu ve partililer Pınarbaşı ilçesinde yapılacak olan mitinge katılmak üzere ilçeden ayrıldı. Bu sırada otobüse binen CHP lideri, otobüsün önünde kendini bozkurt işaretiyle selamlayan bir vatandaşa aynı şekilde karşılık vererek, bozkurt işareti yaptı. O anlar kameraman Rıdvan Bilen'in kamerasına yansıdı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu daha önce de 2014 yılındaki yerel seçimler çalışmalarında Ankara'da seçim otobüsünden bozkurt işareti yaparak vatandaşları selamlamıştı.

Binali Yıldırım'dan 'bozkurt' işareti

Başbakan Binali Yıldırım da, partisinin grup toplantısındaki konuşması sırasında, salondaki bir grup ziyaretçiye bozkurt işareti yaparak, seslenmişti. Yıldırım, "Milliyetçi ve ülkücü kardeşlerim, 'Önce memleketim, önce milletim' dediler ve birlikte yola çıktık" demişti.

Bahçeli'den Yıldırım'a: Eline yakışmış

Başbakan Binali Yıldırım'ın bozkurt işareti yapmasını değerlendiren Devlet Bahçeli şunları söylemişti:

"Toz duman geçtikten, her şey yerli yerine oturduktan sonra değerlendirme yapmak için bekledim, izleyip, niyet ve mesaj sahiplerini gördüm. Bir defa, Başbakan’ın Bozkurt işareti eline yakışmış, samimi ve milli duruşuna tam oturmuştur. Rahatsız olanlar kendi işine bakmalıdır. Ne yapsaydı, başka ülkelerin sembollerini mi kullansaydı? Türk milletinin ferdine Bozkurt yapmak düşer, fitnecilere yiyecek ekmek yoktur. Bozguncular diyor ki, geçmişte Bozkurt yapanlar suçlanmış, takibata uğramış. Ben de diyorum ki, samanlıkta iğne aramayın, o devirler geçti."