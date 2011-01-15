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Kılıçdaroğlu Kayseri dosyasını yeniden açtı

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklama yaptı.

15 Ocak 2011 02:00

T24 - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kayseri yolsuzluk dosyasını yeniden açtığını duyurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklama yaptı. 

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyayı yeniden açtığını belirtti. Savcılığının yolsuzluk iddialarının araştırılması için iki savcı görevlendirdiğini duyurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP olarak kendilerinin de dosyanın peşini bırakmayacaklarını söyledi. 
 

CHP'nin hukukçu milletvekilleri birkaç gün önce Kayseri'de Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuşlardı.

Kayseri Belediyesi'ne ilişkin yolsuzluk iddialarında bulunan Kılıçdaroğlu ve CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kullukoğlu, "Kayseri'de belediye, valilik ve savcılık arasında yolsuzluk üçgeni kurulmuş" açıklamasını yapmıştı.


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