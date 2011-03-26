Kılıçdaroğlu kayınpederini toprağa verdi

T24



Tabuta para bıraktı



Eşini sarılarak teselli etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, memleketi Tunceli’de, kalp krizi geçirdikten sonra kaldığı evin penceresinden düşerek öldüğü belirlenen kayınpederi Ali Hıdır Özdağ’ın cenaze törenine katıldı. İstanbul’daki programını iptal ederek Tunceli’ye gelen Kılıçdaroğlu, tarifeli uçakla geldiği Elazığ’dan karayolu ile Tunceli’ye geçti. Kılıçdaroğlu, cemevinde eşi Sevim Kılıçdaroğlu, kayınvalidesi Fatma Özdağ, kızları Zeynep, Aslı ve damadı Cengiz Nadir tarafından karşılandı, vatandaşlar da alkışladı. Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun ise Güney Kore’de sürdürdüğü doktora eğitimi nedeniyle törene yetişemediği bildirildi. Siyah takım elbise ve boğazlı kazak giyen Kılıçdaroğlu, cemevinde eşi ve kayınvalidesinin yanına giderek başsağlığı diledi, aynı zamanda teyzesi olan kayınvalidesinin elini öptü.Ölen Ali Hıdır Özdağ için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Sevim Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla Tunceli Hacı Bektaş Veli Kültürünü Yayma, Yardımlaşma Derneği Cemevi ile Nazimiye İlçe Meydanı’nda iki ayrı cenaze töreni düzenlendi. Tunceli’deki cenaze törenine CHP Genel Başkan Yardımcıları Umut Oran, Engin Altay, Vokan Canalioğlu, Grup Başkan Vekili Akif Hamzaçelebi, milletvekilleri Kamer Genç, Ahmet Ersin, Mehmet Sevigen ile Şevket Köse, Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen, BDP’li Belediye Başkanı Edibe Şahin, İl Emniyet Müdürü Ertan Yavaş da Kılıçdaroğlu ile birlikte saf tuttu. Tunceli’deki cemevinde düzenlenen cenaze törenine, EMEP’li ve CHP’li ilçe belediye başkanları da katıldı. Özdağ’ın tabutunun musalla taşına getirilmesinin ardından cenaze töreni 29 yaşındaki Alevi Dedesi Kadir Bulut tarafından kıldırıldı.Kılıçdaroğlu, geleneğe göre, cenaze evine destek olma amacıyla Özdağ'ın tabutuna bir miktar para bıraktı.Törenin ardından cenaze karayoluyla 30 kilometre mesafedeki Nazimiye İlçesi’ne götürüldü. İlçe Meydanı’nda yapılan ikinci törene yaklaşık 1000 kişi katıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, buradaki törenin ardından tabuta omuz vererek, cenaze arabasına kadar taşınmasına yardım etti. Cenaze daha sonra ilçeye 10 kilometre mesafedeki Dereova Köyü Ayranlı Mezrası’na götürülüp burada toprağa verildi. Defin sırasında eşine sarılarak teselli eden Kılıçdaroğlu, mezara da eşiyle birlikte toprak attı.Özdağ’ın bazı akrabalarının "Köyünde de komşuları var. Onlar için de helallik alınsın" istekleri ise Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak ve Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı Ali Kılıç’ın ’Vaktimiz yok’ gerekçesiyle kabul edilmedi. Köyde taziye dileklerini kabul eden Kılıçdaroğlu, karayoluyla Elazığ’a hareket etti.