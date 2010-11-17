Kılıçdaroğlu, Kaya ve Güney’in mezarında

T24 - Fransa’da bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney’in mezarlarını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, mezarlara karanfil bıraktı.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya'nın mezarlarının bulunduğu Pere Lachaise mezarlığına gitti.

Kemal Kılıçdaroğlu, burada bulunan Güney ve Kaya'nın kabirlerine karanfil bıraktı.

Ziyarette Kılıçdaroğlu duygusal anlar yaşadı. CHP lideri, gazetecilerin sorularını yanıtlayamadı.

Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılmak ve Fransız Sosyalist Parti yetkilileriyle görüşmeler yapmak üzere Paris'te bulunan Kılıçdaroğlu, Senatoda Türkiye-Fransa Dostluk Grubu Başkanı Jacques Blanc ile görüşmesinin ardından Türkiye'ye dönecek.



