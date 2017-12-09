Kılıçdaroğlu: Karar tümüyle siyasi bir karardır (2)

Yüksel KOÇ - Harun UYANIK - Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan CHP\'li Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'nin avukatı İlhan Bektaş, müvekkilinin görevden uzaklaştırılmasına neden olan iddialara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Ataşehir Belediye binasında yapılan basın açıklamasına görevinden uzaklaştırılan Battal İlgezdi ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılma kararına ilişkin öne sürülen iddiaların asılsız olduğunu ifade eden avukat İlhan Bektaş, bakanlığın müvekkilini görevden geçici olarak uzaklaştırdığını, bunu da basın açıklaması ile duyurduğunu söyledi.

\"GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMAYA İLİŞKİN KARARA KARŞI HER TÜRLÜ YASAL BAŞVURULAR YAPILACAKTIR\"

Bakanlığın uzaklaştırmaya dayanak yaptığı iddiaların soruşturulduğunu ve müvekkili hakkında bu iddialara ilişkin takipsizlik kararları verildiğini savunan Avukat Bektaş, \"Bu takipsizlik kararları da kesinleşmiş olup görevden uzaklaştırmaya ilişkin karara karşı tarafımızdan her türlü yasal başvurular yapılacaktır\" dedi.

İçişleri Bakanlığı\'nın görevden uzaklaştırmaya 5 gerekçeyi dayanak yaptığını savunan Avukat Bektaş, müvekkilinin hukuki temeli olmayan siyasi bir kararla görevden alındığını iddia etti.

Konuşmasında uzaklaştırma gerekçelerine tek tek yanıt veren Avukat Bektaş, \"Müvekkilimiz, kendisi ve akrabalarının haksız mal edindiğine ilişkin çıkan haberler üzerine kendisi ve akrabaları hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. \'Haksız mal edinme ve gizleme\' suçundan yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi ve bu karar kesinleşti. Müvekkilimizin akraba veya yakınlarının \'haksız mal edinme veya gizleme suçu\' işlemediğine yönelik kesinleşmiş yeni yargı kararı bulunmasına karşın bu durumun görevden geçici uzaklaştırmanın gerekçesi olarak gösterilmesi hususunu kamuoyunun değerlendirme ve takdirine bırakıyoruz\" diye konuştu.

\"Buz Rezidans\" ile ilgili olarak da herhangi bir yasaya aykırı işlemin bulunmadığının yargı kararı ile tespit edildiğini savunan Avukat Bektaş, \"Erguvan Barış Parkı\" ile ilgili olarak da İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin yasaya aykırı işlemin olmadığına ilişkin kararı olduğunu söyledi.

HAKSIZ MAL EDİNME DAVASI SÜRÜYOR

Müvekkili hakkında haksız mal edinmeye ilişkin İstanbul Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde açılan bir davanın sürdüğünü söyleyen Avukat Bektaş, \"Bu dava sebebiyle her türlü delil toplanmış, geniş çaplı bir inceleme yapılmış ve müvekkilimizin etki edebileceği herhangi bir delil bulunmamaktadır. Bu sebeplerle bu denli ağır etki yaratan görevden geçici uzaklaştırma kararı da yerinde değildir\" ifadesini kullandı.

\"RUHSATA AYKIRI GECEKONDU YAPILAŞMASI DAVASIDAN BERAAT ETTİ\"

Müvekkili hakkında ruhsata aykırı gecekondu yapılaşmasına ilişkin İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde açılan davanın beraat kararı ile sonuçlandığını ve bu kararın kesinleştiğini söyleyen Avukat Bektaş, \"T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yukarıda beraat kararı ile sonuçlanan aynı veya benzer konulara ilişkin ikame edilen İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi\'nin 2016/236 esas sayılı dosyası görevden geçici uzaklaştırılmasına yönelik karara dayanak yapılmıştır. İstanbul ilimizin tüm ilçelerinde gecekondu ve ruhsata aykırı yapılar bulunmakta ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yönetilmekte olup, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin her ilçede belediye başkanı hakkında bu nitelikte iddialar sebebiyle ceza davası ikame edilmiş iken bu durumun müvekkilimiz açısından görevden uzaklaştırmaya dayanak edilmesi hususunun değerlendirmesini kamuoyunun dikkatine ve vicdanına bırakmaktayız\" dedi.

İçişleri Bakanlığı\'nın 6 Aralık 2017 tarihli görevden uzaklaştırma kararının hukuki temelinin bulunmadığını, bu kararın siyasi saikle alındığını savunan Avukat Bektaş, \"Görevden uzaklaştırma kararına daha evvel soruşturma izni verilmeyen, inceleme ya da takipsizlik kararları ile neticelenen, ya da beraat kararı kesinleşmiş davaların dayanak gösterilmesi sebebi ile her türlü yasal yollara da başvurulacaktır\" şeklinde konuştu.

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