Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Koronavirüs tedavisi süren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu kaldığı hastanede ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nun oğlu Zahit Karamollaoğlu ve hastanede bulunan parti yöneticileri ile görüştü.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, yaptığı sosyal medya paylaşımında, şu bilgileri verdi:

“Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu, Ankara Şehir Hastanesinde Covid19 tedavisi gören Sayın Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etmiş, durumu hakkında bilgi almıştır. Sayın Kılıçdaroğlu, Temel Bey’in her gün daha iyiye gittiği ve yakında taburcu edileceğini öğrendiğini söylemiştir.”