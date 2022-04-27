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Kılıçdaroğlu: Kadir Gecesi’nde; işsizliğe, yoksulluğa ve karanlığa mahkum edilen aileler ve çocuklar için vicdanlardaki merhametin çoğalmasını diliyorum

27 Nisan 2022 14:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadir Gecesi" mesajında, "İşsizliğe, yoksulluğa ve karanlığa mahkûm edilen aileler ve çocuklar için vicdanlardaki merhametin çoğalmasını diliyorum" düşüncesini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu mübarek Kadir Gecesi’nde; işsizliğe, yoksulluğa ve karanlığa mahkum edilen aileler ve geleceği elinden alınan çocuklar için vicdanlardaki merhametin çoğalmasını diliyor, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni kutluyorum." ifadesini kullandı. 

KılıçdaroğluişsizlikkaranlıkvicdanKadir Gecesi
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