Kılıçdaroğlu, kadına şiddete 'dur' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları tarafından kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla hazırlanan panoya el izini bıraktı.

CHP Kadın Kolları'nın düzenlediği "Kotalar Bize Dar, Hedefimiz İktidar" toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantıdan ayrılmadan önce Türkiye'nin en önemli sorunlarından olan kadına yönelik şiddete vurgu yapan bir çalışmaya imza attı. Kadın Kolları Genel Başkanlığı'nın hemen hemen her gün bir kadının hayatını kaybetmesine ve kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalık oluşturmak için hazırladığı panoyu ziyaret etti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile panonun yanına gelen CHP lideri elini boyadı.

Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları MYK üyeleri ve 81 il kadın kolu başkanının el izini bıraktığı panoda kadına yönelik şiddete dur diyerek panoya el izin bıraktı ardından ismini yazıp imzasını attı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka da panoya el izini bıraktı.