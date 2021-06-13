Kılıçdaroğlu, Kadın Kolları il başkanları ile buluştu: Biz politikamızı sosyal kimlikler üzerinden kuruyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadın Kolları il başkanları ile bir toplantı yaparak, il başkanlarından bulundukları illerde yoksulluk envanteri de çıkarmalarını istedi. Kılıçdaroğlu, “Biz politikamızı sosyal kimlikler üzerinden kuruyoruz. Eşitlikçi politikalarımızı yurttaşlarımıza aktarmamız gerekiyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilçe örgütlenmelerini tamamlamış olan Kadın Kolları il başkanları ile bir toplantı yaptı. Toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu’na Kadın Kolları Genel Başkanlığı’nın hazırladığı örgütlenme raporunun sunulduğu bildirildi.

Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, kadın kollarının yeni hedefleri belirlendi. İlçe örgütlenmesini tamamlayan Kadın Kolları’nda, mahalle örgütlenmesine odaklanıldığı, önceliğin de “sıfır” oy alan sandıklar olduğu ifade edildi.

"Broşürlerimizi, kitapçıklarımızı yurttaşlarımıza anlatın"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da toplantıda, “Biz politikamızı sosyal kimlikler üzerinden kuruyoruz. Eşitlikçi politikalarımızı yurttaşlarımıza aktarmamız gerekiyor. Örneğin taşeron işçilerin kadroya alınması, emeklilere verilmesi gereken bayram ikramiyeleri gibi politikalarımız iktidarda olmadığımız halde karşılık buldu. Apartman görevlileri, muhtarlar, ev emekçisi kadınlar ile ilgili broşürlerimiz, kitapçıklarımız var. Bunları yurttaşlarımıza anlatın” diye konuştu.

Kadın Kolları il başkanlarından bulundukları illerde yoksulluk envanteri de çıkarmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası eğitimi verileceğini, bunun için bütün Kadın Kolları il başkanlarını Ankara’ya davet edebileceklerini söyledi. (ANKA)