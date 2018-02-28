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"Kılıçdaroğlu, İyi Parti ve Saadet Partisi'yle ittifaka yeşil ışık yaktı"

Kılıçdaroğlu: AKP ile MHP'nin teklifi, 12 Eylül darbe hukukunun bir devamı

28 Şubat 2018 13:31

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için İyi Parti ve Saadet Partisi ile ittifak kurmaya yeşil ışık yaktığını iddia etti.

Kılıçdaroğlu'nun HDP ile ittifaka sarı ışık dahi yakmadığını ileri süren Selvi, daha sonra CHP liderinin AKP ile MHP'nin hazırladığı ittifak yasasına yönelttiği sert eleştirileri aktardı.

Abdulkadir Selvi'nin "Kılıçdaroğlu’ndan ilkeler ittifakına yeşil ışık" başlığıyla yayımlanan yazısında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu ifadelerine yer verildi: 

“Bu yasa eşitlik ilkesine aykırı. Şimdi %9,90 oy alan kişi parlamentoya milletvekili sokamayacak, %1 oy alan milletvekili sokacak ittifak dolayısıyla. Sonra seçim güvenliği konusunda ciddi endişelerimiz var. Yasadan, yani tekliften kaynaklanan ciddi endişelerimiz var. Onların da giderilmesi lazım... Yasa, teklif bir anlamda halkın iradesinin gasp edilmesine yol açan 12 Eylül darbe hukukunun bir devamı. %10 seçim barajını getirdiler, bir de %50 ve üstü barajını getirdiler. İki barajlı bir sistem oldu ki bunun demokrasi ile bağdaşır bir yanı yok."

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