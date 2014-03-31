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Kılıçdaroğlu: İstifa edeceğim iddiası saçma, asparagas

Yerel seçim sonuçlarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, 'Çıkan sonucu bir başarısızlık olarak görmemek gerekli' dedi

31 Mart 2014 15:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden çıkan sonucu başarısızlık olarak değerlendirmediğini belirterek, istifa edeceği yolundaki söylentileri, "Saçma,asparagas" diye karşıladı. Kılıçdaroğlu, yanlışlarını doğrularını değerlendireceklerini de ifade ederek, AKP seçmenine hitap etmeye çalıştıklarını; ama bunun bir günde kucaklaşmaya dönüşemeyeceğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçları ile ilgili ilk değerlendirmesini Hürriyet gazetesinden Şükrü Küçükşahin’e yaptı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

 

‘Birbirimizi dinlemekten uzaklaştık’

 

Tabii ki gereken değerlendirmelerimizi yapacağız, yanlışlar doğrular neler ortaya çıkaracağız. Ancak çıkan sonucu bir başarısızlık olarak görmemek gerekli. Temel sorun birbirimizi dinlemekten uzaklaştık. AKP’liler bize kulak tıkadı, ne söylediğimizi dahi dinlemiyorlar. Bu anlamda ortada bir demokrasi kriz var. Birbirimizi dinlememek üzerine kurulan bir algı var. O kitleler bizi nasıl dinler, üzerinde değerlendirme yapmamız gerekir. Biz ise onları dinlediğimizi düşünüyoruz. Başbakan’ı sabahtan akşama kadar dinliyoruz.

 

‘Birdenbire ikna olmuyor’

 

Seçmen bazında ise gerçekten kulak kabartıyor ve dinliyoruz. Biz de anladıklarımız ışığında onlara hitap etmeye çalışıyoruz. Dilimizi o kitlelerin yadırgamayacağı bir şekle dönüştürmeye çalışıyoruz; ama tabi anlaşılan onları birden bire ikna etmek olmuyor. Yani, biz bir şey yaptık ertesi günü kucaklaştık olmuyor. Bunun bir süreç alacağını düşünüyorum; bunu değerlendirmemiz gerek, sosyologların, ilgili tüm uzmanların yeniden bir bakış getirmesi gerekiyor.

 

‘Kırsaldan ilk kez oy’

 

İstanbul, Ankara ve İzmir’de oylarımız ciddi oranda artırdık. Büyük metropellerde oylarımız artırdık. Çoğu büyükşehirde ise ilk kez kırsalın da oy kullandığı bir seçim oldu. Biz hep kırsaldan dolayı seçimleri kaybediyorduk; ilk kez oralarda da varlığımızı hissettirdik, o nedenle . Sonuçta biz her türlü yanlışı doğruyu doğrumuz tabi ki değerlendireceğiz ve daha iyi olması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

 

‘Asparagas’

 

Kılıçdaroğlu, "İstifa edeceğiniz yönünde söylentiler var" sorusuna ise, "Saçma ve tamamen asparagas. Konuşmaya dahi değer değil" yanıtı verdi.

 

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