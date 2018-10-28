T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki törene katılmayacak

Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan KILIÇ / DUMLUPINAR,(Kütahya),(DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'daki Cumhuriyet resepsiyonuna katılmayacağını söyleyerek," Ankara'da olacağız

28 Ekim 2018 17:12

Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan KILIÇ / DUMLUPINAR,(Kütahya),(DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul\'daki Cumhuriyet resepsiyonuna katılmayacağını söyleyerek,\" Ankara\'da olacağız. Cumhuriyeti Ankara\'da kurduk. Ankara\'ya, başkentimize sahip çıkacağız\" dedi.
CHP\'li Ankara Yenimahalle Belediyesi\'nin, MHP\'li Dumlupınar Belediyesi için yaptırdığı Konukevi ve Sosyal Tesis\'in açılış törenine katılmak üzere Kütahya\'nın Domaniç ilçesine gelen Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak ilçe belediye başkanı MHP\'li Niyazi Tezcan\'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu belediyeyi ziyareti sırasında, bir gazetecinin \'yarınki havaalanı açılışına katılacak mısınız? Akşamki resepsiyona katılacak mısınız?\' şeklindeki soru üzerine, \" Şimdi burada, şöyle söyleyeyim yani. Elbette ki törenlere katılacağız\" dedi. Soruyu soran gazetecinin, havaalanı açılışına katılıp katılmayacağını söylemesi üzerine de Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:
\"Hayır, hayır. Ankara\'da olacağız. Cumhuriyeti Ankara\'da kurduk. Ankara\'ya, başkentimize sahip çıkacağız. Bizim için en değerli olan odur. Cumhuriyetten başka değerli bir şey yok. Çünkü Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi. Bizim ona sahip çıkacağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------------
Kılıçdaroğlu\'nun açıklaması
Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan TÜRKTANOğuzhan KILIÇDUMLUPINARKütahyaDHA CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluCumhuriyetAnkaraCumhuriyeti AnkaraCHP Ankara Yenimahalle Belediyesi MHP Dumlupınar BelediyesiKonukeviSosyal TesisKütahya DomaniçKemal
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24