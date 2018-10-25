"Kılıçdaroğlu İstanbul adayı konusunda titiz davranıyor, kafasındaki isim Abdüllatif Şener"

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için titiz davrandığını söyledi. Yılman'ın aktardığına göre Kılıçdaroğlu İstanbul için CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'i düşünüyor.

"Kılıçdaroğlu’nun kafasındaki İstanbul adayı kim biliyor musunuz?" başlığıyla bir yazı kalame alan Yılman CHP'nin dünkü Parti Meclisi'nden kulis bilgiler aktardı. Yılman şöyle yazdı:

Cumhuriyet Halk Partisi dünkü PM (Parti Meclisi) sonrası yerel seçimler için resmen start verdi.

Çoğunluğu CHP’de olmayan Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’daki toplam 105 belediyenin adayları belirlendi ve bunlar kamuoyuyla paylaşıldı.

Ben paylaşılmayanları ve en çok merak edilen il ve ilçelerin adaylarını aktaracağım sizlere bugün…

Daha önce yazmıştım… CHP, adayların belirlenmesinde etkili olacak anketleri bugün başlatıyor.

3 değişik kamuoyu şirketi İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde vatandaşa, “CHP’den kimi aday görmek istersiniz?” suali yöneltecek.

Aslında Adana, Antalya, Aydın, Hatay, Eskişehir, Balıkesir illerinde kimlerin aday olacağına zaten karar verdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Yani bu şehirlerin adayları daha şimdiden belli. Henüz net olmayan İstanbul, İzmir, Ankara gibi kritik iller. Esasında bu illerde de kimlerin aday olacağı kafasında aşağı yukarı belli ama yine de anketlerden çıkacak sonuçları bekleyecek ve ona göre bir rota izleyecek.

Mesela en çok merak edilen il İstanbul.

Her ne kadar son günlerde Muharrem İnce’nin, “Önseçim olursa ben de İstanbul’a adayım” ifadelerinden dolayı adı dolaşımda olsa da ben şundan eminim, İstanbul adayı kesinlikle İnce olmayacak.

Çünkü genel merkez önseçim yapılmaması konusunda kararlı.

Hal böyle olunca da, zaten bunu ön şart olarak koyan İnce’nin aday olması söz konusu olamıyor.

Bu arada bir noktanın altını da çizeyim kalın kalın…

Dün PM sonrası Kemal Bey’e çok yakın bir kaynağımla görüştüğümde CHP Genel Başkanı’nın, İstanbul adayı hususunda çok titiz davrandığı ve kafasında da bu dev metropolü alabileceğini düşündüğü ismin belli olduğunu ifade etti.

İşte bu isim, Konya Milletvekili Abdüllatif Şener…

Kılıçdaroğlu’nun daha önce Şener’i Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday göstermek istediği bilinen bir durum zaten. O nedenle açıkçası çok şaşırmadım İstanbul için bu isim üzerinde yoğunlaşmasına.

Çünkü Şener, CHP'lilerin yanı sıra muhafazakarların ve Kürtlerin de oyunu alabileceği bir isim olarak değerlendiriliyor.