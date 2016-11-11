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Kılıçdaroğlu: IŞİD'den El Nusra'ya, PKK'dan FETÖ'ye tüm terör örgütlerine yardım eden AKP'dir

"Meyda üzerindeki baskılardan rahatsızız"

11 Kasım 2016 14:18

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklulukları devam eden Cumhuriyet gazetesi yazarları ve yöneticilerinden Altan kardeşlere, Necmiye Alpay'dan Aslı Erdoğan'a kadar tüm yazar ve gazetecilerin serbest bırakılmasını belirterek " Ortadoğu'daki terör örgütleri El Nusra'dan IŞİD'e Türkiye'deki terör örgütlerinden PKK ve FETÖ'ye kadar tüm terör örgütlerine yardım eden Adalet ve Kalkınma Partisi'dir" dedi.

CHP Parti Meclisi Toplantısı açılışında konuşan Kılıçdaroğlu 6 Kasım'daki Parti Meclisi toplantısı sonrası yayınladıkları bildiriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bildiriyi kamuoyuyla paylaşmamızın ardından, özellikle iktifdar kaynaklı yoğun bir eleştiri aldık. Bundan memnunun gerçi, böylece Mısır'daki sağır sultan bile bizim neden toplandığımızı ve hangi gerekçeyle bildiriye imza atttığımızı anladı.

Ben yine de yurtttaşlarıma, biz ne söyledik aktarmak isterim. 4 ana başlığımız vardı. Biz diyoruz ki, medya üzerideki baskılardan rahatsısız. 'Bu yoktur' diyen bir Allah'ın kulu yok. Bizim çağrıda bulnamamızın ne kadar haklı olduğu ortada...

Medya üzerinde nasıl baskı kurulduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Birincisi, gazetecileri yakalayacaksın ve hapse atacaksın. Dağa çıktıysa, birini vurduysa yargılayın tamam ama sadece kalemi var, yazı yazıyor.

İkincisi, televizyonları, gazeteleri kapatıyorsunuz. Neden? Çoğu kez mahkeme kararı olmaksızın kapatıyorsunuz. Yürütmenin aldığı yetkiyle 'kapatıyorum' diyorsunuz. 

Üçüncü yöntem; bir gazeteyi beğenmiyor musunuz? Patrona hemen en ağır mali cezaları kesiyorsunuz, bir daha hükümeti eleştirmesin diye. Biz buna karşı çıkıyoruz."

Ayrıntılar geliyor

 

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