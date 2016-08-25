T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu: IŞİD ile mücadele etmek hepimizin görevimizdir

"IŞİD'e karşı mücadele veren kahraman askerlerimizin sağ salim ülkemize dönmelerini diliyorum”

25 Ağustos 2016 00:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cerablus’taki operasyona ilişkin yaptığı açıklamada “IŞİD'e karşı mücadele veren kahraman askerlerimizin sağ salim ülkemize dönmelerini diliyorum” dedi ve IŞİD’e karşı mücadele etmenin herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Kılıçdaroğlu’nun Twitter üzerinden paylaştığı mesajlar şöyle:

 

ETİKETLER

kemal kılıçdaroğlucerablusoperasyon
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-08-25T00:09:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/kilicdaroglu-isid-ile-mucadele-etmek-hepimizin-gorevimizdir,356712","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/kilicdaroglu-isid-ile-mucadele-etmek-hepimizin-gorevimizdir,356712"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24