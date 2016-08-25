Kılıçdaroğlu: IŞİD ile mücadele etmek hepimizin görevimizdir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cerablus’taki operasyona ilişkin yaptığı açıklamada “IŞİD'e karşı mücadele veren kahraman askerlerimizin sağ salim ülkemize dönmelerini diliyorum” dedi ve IŞİD’e karşı mücadele etmenin herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Kılıçdaroğlu’nun Twitter üzerinden paylaştığı mesajlar şöyle: