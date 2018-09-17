Kılıçdaroğlu: İş Bankası'ndan para almıyoruz, ortağı da değiliz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'nın İş Bankası\'na ilişkin yaptığı açıklamalarla ilgili, \"Sayın Erdoğan\'ın CHP\'nin İş Bankası\'ndan para almadığını söylemesi güzel bir olay. Çünkü biz para almıyorduk ama bir türlü anlatamıyorduk. Gerçekten hiçbir para almıyoruz. İş Bankası\'nın ortağı da değiliz. Biz sadece ve sadece Mustafa Kemal Atatürk\'ün hisselerinin temsilcisiyiz o kadar\" dedi.



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2018-2019 eğitim-öğretim sezonunun açılışı nedeniyle Ankara\'nın Pursaklar ilçesindeki Ülker İlkokulu\'nu ziyaret etti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, okul girişinde Pursaklar İlçe Kaymakamı İhsan Kara ve Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Topbaş ile öğrenciler tarafından karşılandı. Daha sonra sınıfları gezen Kılıçdaroğlu, öğrencilere Çankaya Belediyesi tarafından hazırlanan hikaye kitapları ile defterlerden hediye etti. Öğrencilerle kısa süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, okul çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.



\'ÖĞRETMENLER İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMEYİ PARLAMENTOYA VERECEĞİZ\'

Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

\"Geleceğimiz, umudumuz olan çocuklar bugün okula başladı. Onların en iyi şekilde eğitim görmeleri bütün annelerin babaların ortak amacı. Biz de onu istiyoruz. Öğretmenlerimizin sorunları var. Parlamento açıldığında o konuyla ilgili yasal düzenlemeleri parlamentoya vereceğiz. Umarım parlamentodaki bütün siyasal partiler, öğretmenler meslek kanunu ve öğretmenlere 3600 ek göstergenin verilmesi konusunda ortak hareket ederler. Çünkü öğretmenler bu toplumun ortak paydasını oluşturuyorlar. Ve öğretmenler Türkiye\'yi çağdaş uygarlığa taşımak için fedakarca çalışıyorlar. Öğretmenler gününde onlara birer maaş ikramiye verilmesi de bizim arzularımızdan birisi. Dolayısıyla öğrencilerin ve öğretmenlerin velilerle beraber eğitime sahip çıkmaları, sorunları aşma konusunda da siyaseten bizim üstümüze düşen bir görev varsa onu da yapma konusunda biz onlarla birlikte hareket edeceğiz.\"



\'PARA ALMIYORUZ, İŞ BANKASI ORTAĞI DA DEĞİLİZ\'

Daha sonra basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'nın İş Bankası\'na ilişkin yaptığı açıklamaların sorulması üzerine, şunları söyledi: \"Sayın Erdoğan\'ın CHP\'nin İş Bankası\'ndan para almadığını söylemesi güzel bir olay. Çünkü biz para almıyorduk ama bir türlü anlatamıyorduk. Gerçekten hiçbir para almıyoruz. İş Bankası\'nın ortağı da değiliz. Biz sadece ve sadece Mustafa Kemal Atatürk\'ün hisselerinin temsilcisiyiz o kadar. Biz 5 kuruş para almayız. O para, Türk Dil Kurumu\'na, Tarih Kurumu\'na gider. Çünkü Atatürk\'ün vasiyeti böyle. Herkesin Atatürk\'ün vasiyetine saygı duyması lazım. Erdoğan neden böyle bir karar aldı? Onu da anlamıyorum. Acaba onu alıp Türkiye Varlık Fonu\'na devretmeyi mi düşünüyor. Ona da bakmak lazım.\"

Kılıçdaroğlu, bir basın mensubunun, \"Katar şeyhinin uçak hediyesi ile ilgili bir tartışma vardı. Sayın Erdoğan dün şu ifadeye kullandı, \'Benim değil devletin malı.\' Neler söyleyeceksiniz?\" şeklindeki sorusuna da şu şekilde cevap verdi:

\"Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şeyhten hibe uçak alacak kadar küçülmemeli. Ben Türkiye\'nin çıkarlarını ve onurunu savunduğum için beni rahatsız ediyor. Hem diyorsun \'Dünya lideriyim\', hem kalkıp Katar şeyhinden hibe uçak alıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti\'nin cumhurbaşkanı hibe uçakla gezer mi? Devletin malıymış. Ne demek devletin malı? Devletin malıysa bırak vatandaş binsin o zaman. Vatandaş binebiliyor mu? Binemiyor. Kimseyi kandırmasın, gerekçe de uydurmasın.\"

Kılıçdaroğlu, yerel seçim hazırlıkları ile ilgiyi soruya ise \"Başladı\" diye cevap verdikten sonra okuldan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kılıçdaroğlu okul ziyareti

-Öğrencilere hediye vermesi

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-Kılıçdaroğlu açıklama

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-