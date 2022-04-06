Kılıçdaroğlu, inşaat işçileriyle iftar yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da bir konut inşaatında çalışan işçilerin iftar sofrasına konuk oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da inşaat işçileriyle iftar yaptı.

Türkiye’deki ekonomik durum üzerine konuşan bir işçi, Kılıçdaroğlu’na, “Bunun düzelmesinin yolu var mı” diye sordu. Kılıçdaroğlu, “Var var. Bir devleti sağlıklı yönetmeniz için önce planlama yapmanız lazım. Gelirim nedir, giderim nedir, hangi yatırımı yapacağım, istihdamı nasıl yaratacağım… Çünkü arkadan bir genç ordusu geliyor. Onların da işi gücü olması lazım. Bir planlama yapmanız lazım. Siz de planlama yapıyorsunuz” diye yanıt verdi.