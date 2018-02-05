"Kılıçdaroğlu, İnce'nin konuşması bittikten sonra kurmaylarına dönüp 'bunun hesabını vereceksiniz' demiş"

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanı seçildiği kurultayla ilgili olarak ileri sürülen bir iddiayı, okurlarına aktardı. "Genel Merkez’in düzenlediği bir kurultayda Genel Merkez’in adayının karşısında bir rakibin tribünden destek görmesi olağan bir durum değildir" diyen Yılman, "Aldığım duyuma göre, bu can sıkıcı duruma sebep olanların üzerini çizmiş Kılıçdaroğlu. İnce’nin konuşması bittikten sonra kurmaylarına dönüp “Bu işin hesabını vereceksiniz bana” demiş" ifadesini kullandı.

Sevilay Yılman'ın "CHP delegesi neden üç maymunu oynadı?" başlığıyla yayımlanan (5 Şubat 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Tribünün hesabı kimden sorulur?

Bu son kurultay birçok anlamda ilklerin kurultayı oldu ama bazı şeyler aynıydı. Mesela ressam Bedri Baykam. Her zamanki gibi salonda dolaşıp etrafını saran partililere parti içi demokrasinin hayat bulması için düğmeye basılmasından bahsediyordu. Bir ara biz de konuştuk. 20 yaşımdan beri katıldığım kurultayın adeta sembolleşen ismi olan Baykam’ı aynı tarzda görmek beni mutlu etti. Nostaljik oldu. Ümit Kocasakal da adaydı, yeterli imzayı alamadığı için aday olamadı. Çok bakındım salonda da göremedim. Gazeteciler salonun en dibinde oturtulduğu için partililerle iletişim kurmak imkânsızdı. O yüzden bir ara (Muharrem İnce konuşmasını yaparken) kalktım gittim en ön tarafa. Kemal Bey’i izledim biraz. İnce, ince ince eleştirirken gülümseyerek izliyordu söylediklerini ama belli ki bu gülümseme içten bir gülümseme değildi. Bu arada bir detay daha vereyim. Mühim. Tribünlerin durumu malum. Genel Merkez’in düzenlediği bir kurultayda Genel Merkez’in adayının karşısında bir rakibin tribünden destek görmesi olağan bir durum değildir. Enteresan oldu tabii tribünlere oturtulan partililerin tamamımın Muharrem İnce’nin yaptığı konuşmayla coşması... Çok moral bozdu bu durum. Bizzat şahit oldum, Muharrem İnce konuşurken tribünlerden deliler gibi destek görmesini hayretler içerisinde izliyorlardı. Şoka girmiş gibiydiler. Aldığım duyuma göre, bu can sıkıcı duruma sebep olanların üzerini çizmiş Kılıçdaroğlu. İnce’nin konuşması bittikten sonra kurmaylarına dönüp “Bu işin hesabını vereceksiniz bana” demiş. Galiba bu hesabın sahibi de Tekin Bingöl’müş. Kılıçdaroğlu’na destek verecek coşkulu bir kitle olması konusunda sıkı sıkı tembihlenmiş.

Hülasa, Bingöl’ün yeni dönemde eski pozisyonda olmama olasılığı çok yüksek. Kulis veren kaynağım diyor ki: “MK’ya dahi almazsa şaşma. O kadar kızdı Tekin Bingöl’e!”

Bence de Kemal Bey kızmakta haklı ve bunun hesabını kesme konusunda da. Çünkü öyle böyle değil, gerçekten de çok kötü bir gol yedi tribünlerden.