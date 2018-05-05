Kılıçdaroğlu, İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığında bir koyup, kaç kazandı?

Yalova Milletvekili Muharrem İnce’ye 54. Yaş gününde açılan Cumhurbaşkanlığı adaylığında herkes bu işin kazananı kim sorusunu ortaya atıyor. Adaylık görüşmesinde İnce’nin, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na, kazanamadığı takdirde ‘benden kurtulmuş olursunuz’ esprileri de haberlere yansımıştı. AKP kanadından da resmi adaylık ilanından bunun Muharrem İnce’yi ekarte etme taktiği olarak yorumlanması da dikkat çekiyor. Kulislere bakıldığında, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yapılan bu eleştirileri ya da genel merkezin ‘ince’ hesaplarını bilmemesi mümkün değil.



-Kulislerde, bu işten en karlı çıkan ismin genel başkan olduğu söyleniyor. Hatta ‘en büyük genel başkan’ yorumları yapılıyor. Genel Başkan ‘Bir taşla 10 kuş vurdu” deniliyor. Kılıçdaroğlu’nun hanesine yazılan kazançlar şöyle sıralanıyor.



-Genel Başkan partili bir aday yaparak tabanın ve seçmenin gönlünü fethetti.



-Muharrem İnce kazanırsa kimin aracılığıyla aday yapıldığı için yine kazanan genel başkan olur. Çünkü zafer komutana yazılır.



-İnce’nin cumhurbaşkanlığı adayı genel merkezde ’partiyi ele geçirir’ diyen endişeli gurubun sorununu kökten çözdü. Bir anlamda Sarıgül formülü işletildi. Sarıgül de İstanbul’u kaybedince siyaseten de silinmişti. İnce kazanamadığı takdirde milletvekili de olmadığı için köşesine çakılmak durumunda kalır.



-Kılıçdaroğlu, İnce’ye yol açmasıyla parti içinde eleştirilerin önünü kesti. Kendisini sıfırladı ve itibarı tavan yaptı.