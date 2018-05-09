"Kılıçdaroğlu, İnce'nin adını açıklamasından sonra gelen tepkilerden memnun"

Kulislerde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday gösterdikleri Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin ismini açıklamalarının ardından gelen tepkilerden memnun olduğu konuşuluyor.

Milliyet'ten Serpil Çevikcan'ın kulis haberine göre, Kılıçdaroğlu, tanıtım toplantısında, adayları İnce’yi, “Gel bakalım” diye çağırması konusunda, “’Sayın Muharrem İnce’ dediğim görmezden geliniyor. Benim uzun yıllardır arkadaşım” değerlendirmesini yaparken, İnce’nin adını açıklamasından sonra gelen tepkilerden, yaşananlardan duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Kılıçdaroğlu'nun İnce’nin seçimi alacağını, demokratik Türkiye için çalışacağını belirttiği, “Biz de destekleyeceğiz” dediği aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

"Kamu kuruluşları arasındaki ihtilaflar bir türlü bitmiyor"

Adalet Bkana Abdülhamit Gül, dün (8 Mayıs 2018) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştireceği grup toplantısı öncesinde bir takım gazetecinin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın hafta sonu açıkladığı manifestodaki “adalet” vurgusunun altını çizen Gül, uzayan davalardan gelen şikâyetler üzerine bundan sonra davacıların eline bir tarih verileceğini ve hâkimlerin bu takvime uyması gerekeceğini söylediği aktarıldı.

Yargıya yönelik bir eylem planı hazırlandığının işaretini verden Gül, şunları kaydetti:

“Davaların sonuçlandırılmasını hızlandıracağız. Vatandaşın eline bir tarih vereceğiz. Bilecek ki 6 ay sonra davası sonuçlanacak. Hâkim de savcı da ona göre çalışacak. Vatandaş kamu kuruluşlarıyla davalı. Kamu kuruluşları arasındaki yazışmalar, ihtilaflar bir türlü bitmiyor. Getireceğimiz sistemde kamu kuruluşları kendi aralarında ihtilaflarını çözecekler, vatandaşı mağdur etmeyecekler. Bu davaların sonuçlandırma sürecine uyum da hakimin performansına yansıyacak.”