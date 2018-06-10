Kılıçdaroğlu, "İnce ile aranız açık mı" sorusunu yanıtladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile arasının açık olduğu yolundaki iddiaya yanıt verdi. "Benimle, Muharrem İnce'nin arasında ne sorun olacak" diyen Kılıçdaroğlu, "Aramızın açık olduğuna, sorunlarımız bulunduğuna ilişkin haber ve yorumların tamamı hayal üzerine kurulu. Bunların gerçeklerle ilgisi yok" ifadesini kullandı.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Kurultaylarda aday olmasını, aramızın açık olduğu biçiminde yorumlayanlar da çıkıyor. Aday olduğu süreçte de kurultaydan sonra da Muharrem Bey'le biz her zaman konuşuyor, değerlendirmeler yapıyorduk.”

"İsimleri kamuoyuna yansıyan bazı aday adaylarımız vardı. Kamuoyu yoklamalarımızda Muharrem Bey birinci çıkınca, doğal olarak kendisini aday gösterdik. Muharrem Bey de zaten cumhurbaşkanlığı adaylığını çok arzu ediyordu. Halkın da kendisine büyük teveccühü var. Parti olarak doğru aday belirledik. Gerçekten başarılı bir kampanya yürütüyor. İkinci tura kalan isim olacak.”