Kılıçdaroğlu: İlk kararname dışındaki tüm KHK'ları, Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu OHAL kapsamında çıkan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) yürütülen bazı uygulamaların darbe dönemi uygulamalarını aratmadığını belirterek " İlk kararname dışındaki tüm KHK'ları, Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız" dedi. Kılıçdaroğlu, KHK’larla yaşanan mağduriyetlerin çok arttığını konuyu Başbakan Binali Yıldırım’la da ele almak istediklerini de söyledi.

Hürriyet'ten Deniz Zeyrek'in haberine göre, son KHK ile 12 binden fazla öğretmenin açığa alındığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “PKK ile doğrudan irtibatı olanlar, PKK’nın talimatı ile hareket edenler varsa yakasına yapışın, yargılayın, suçlu bulursanız atın. Ancak bu kadar öğretmeni PKK’lı diye atmak anlaşılır gibi değil. Atatürkçü, Cumhuriyet değerlerine bağlı kamu görevlileri de atılıyor. Bazı illerdeki öğretmen sayısının yarısına yakını açığa alınmış. Akademisyenler de aynı torbaya konulmuş. Bildiriye atıp sonra imzasını çekenleri bile atmışlar. Bu nasıl bir tablodur. Birçok mağduriyet oluşuyor” dedi.

Başbakan'la görüşeceğiz

İlk kararname konusunda bir uzlaşma olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, sonraki kararnamelerin OHAL kapsamına alınması doğru olmayan uygulamalarla dolu olduğuna dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, bayram tatili bittikten sonra yoğun bir mesainin kendilerini beklediğini belirterek, “TBMM’ye geldikçe bakacağız. İlk kararname dışındaki bütün kararnameleri iptal talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, KHK’larla yaşanan mağduriyetlerin çok arttığını vurgularken konuyu Başbakan Binali Yıldırım’la da ele almak istediklerini söyledi.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu bayram öncesinde Yıldırım ile görüşmek istedi ancak Yıldırım, “Bayram sonrasında görüşelim” dedi. Kılıçdaroğlu’nun Yıldırım ile görüşmeye, CHP’nin KHK’larla oluşan mağduriyetleri tespit etmek için kurduğu komisyonun tespitlerini ileteceği öğrenildi.