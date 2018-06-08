Kılıçdaroğlu ile vatandaş arasında "başörtüsü" diyaloğu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da bir vatandaşın "Şu an kırsal kesimdeki halk, analarımız şundan korkuyorlar; CHP gelirse bizim başımızı açtırır" sözlerine "Sözün ötesinde namus sözü, kadınlarımızın başını açtırmayacağım" diye yanıt verdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Manisa'ya gitti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu'na bir vatandaş taleplerini iletti.

Bir vatandaşın, "Şu an kırsal kesimdeki halk, analarımız şundan korkuyorlar; CHP gelirse bizim başımızı açtırır. Bunun sözünü verin, Muharrem İnce bunun sözünü verdi. Fakat sizden de bekliyorlar" sözlerine Kılıçdaroğlu, "Sözün ötesinde namus sözü, kadınlarımızın başını açtırmayacağım" şeklinde yanıt verdi.

Adalet talebinde bulunan vatandaş, "Hz. Ömer'in adaleti gibi adalet istiyoruz. İşi ehlini verin. FETÖ'nün siyasi ayaklarını yakalayın, içeriye atın" dedi.