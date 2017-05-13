Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu arasında 'Osmanlı kahvesi' muhabbeti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum sonrası başlattığı tebrik turları kapsamında Saadet Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu burada Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’na ziyarette partisinin genel başkan yardımcısı Haluk Koç ile İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu eşlik etti.

Basına kapalı görüşmenin arasında oldukça samimi bir havada geçtiği öğrenilirken ev sahipleri CHP heyetine özel bir karışımdan yapılan kahve ikramında bulundu.

CHP’li Bekaroğlu, T24’ün "Özel karışımlı kahveler içilmiş” sözlerine, “Osmanlı kahvesi içtik, onlar öyle diyorlar” yanıtı verdi.

Bekaroğlu: Gazeteciler kahveyi de keşfetmiş

Bekaroğlu, aynı araçta Bursa’ya giderken T24’le yapılan bu görüşmeyi bir yandan genel başkan Kılıçdaroğlu’na, “Gazeteciler kahveyi keşfetmişler” diye aktardı.

Osmanlı kahvesi ikramının görüşme sırasında espri konusu olduğu Kılıçdaroğlu’nun, “Bize niye gittiniz diye soran olursa bu kahveyi içmeye geldik deriz" dediği öğrenildi.

Bir saat süren görüşmede Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu hem genel başkan seçilmesi hem de referandum sürecindeki tavırları nedeniyle tebrik etti.

Alınan bilgiye göre, uyum yasalarının konuşulduğu, CHP liderinin Saadet Partisi’nin uyum yasalarıyla tavrını önemsediklerini ve görüşlerini kendileriyle paylaşmasını istediği ifade edildi. Karamollaoğlu'da bir çalışma yapıldığını ve tamamlandığında iletileceğini söyledi.

Toplantıda 1974 yılında Bülent Ecevit başkanlığında kurulan CHP-MSP hükümeti de gündeme gelerek o günleri yad ettiler.