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Kılıçdaroğlu ile İnce ortak miting yapmayacak

Seçim sonuna kadar Kılıçdaroğlu ve İnce ayrı ayrı miting yapmaya devam edecek

01 Haziran 2018 10:42

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, tarafsız cumhurbaşkanı adayı propagandasına zarar verebilir gerekçesiyle ortak miting programından vazgeçti. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, 10 büyükşehirde ortak miting kararı alan Kılıçdaroğlu ve İnce, bu sayıyı önce 8’e, sonra 4 mitinge düşürmüştü. Kılıçdaroğlu’nun İnce ile yaptığı görüşmenin ardından, ortak mitinglerin tarafsız cumhurbaşkanı adayı propagandasına zarar verme olasılığı gözetilerek iptal edildiği bildirildi. Seçim sonuna kadar Kılıçdaroğlu ve İnce ayrı ayrı miting yapmaya devam edecek.

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