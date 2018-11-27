Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki 'diktatör' davası durduruldu

Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesi, dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında “diktatör” ve “Dolmabahçe’de oturup Kadıköy’den gelen vapurlardaki kadınları dikizliyor” dediği için yargılanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki davada kovuşturmanın durdurulmasına karar verdi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre mahkeme, kararını, “Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclis’in yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır” şeklindeki anayasanın yasama dokunulmazlığını düzenleyen 83/4 maddesine dayandırdı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2013’te yaptığı bir konuşmada, dönemin başbakanı Erdoğan’a “Bir diktatör var biliyorsunuz. Kadınların kaç doğum yapacağına o karar veriyor. Ne zaman doğum yapacaklarına o karar veriyor. Nasıl doğum yapacaklarına o karar veriyor. Hamile kadınların sokağa çıkmamasını öneriyor. Ve daha garip bir şey: Dolmabahçe’de oturup Kadıköy’den gelen vapurlardaki kadınları dikizliyor. Bu nasıl bir ruh halidir acaba? Bu nasıl bir ahlak anlaşıyışıdır acaba”, “Ahmet Arif’in söylediği gibi bunlar engerek ve çıyanlardır. Bunları tanı, tanı da büyü diyor Ahmet Arif. Bunları iyi bileceğiz. Bunlar düzgün insanlar değiller” dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kılıçdaroğlu hakkında bu sözlerden dolayı “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” iddiasıyla fezleke düzenleyerek, dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle TBMM Başkanlığı’na gönderdi. TBMM Genel Kurulu’nda 20 Mayıs 2016’da milletvekillerinin dokunulmazlıklarının dosyaları yönünden kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği yapıldı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu’nun yargılanmasına Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

Davanın dün görülen 4. duruşmasında avukatı Bilge Yönet, Kılıçdaroğlu’nun 24 Haziran 2018’de yeniden milletvekili seçilerek “dokunulmazlık kazandığına” işaret ederek, “Bu nedenle anayasanın 83/4 maddesi gereğince durma kararı verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Talebi değerlendiren Yargıç Mustafa Yüksel, kovuşturmanın durdurulmasına karar verdi.