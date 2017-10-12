Kılıçdaroğlu ile CHP'li vekil, vize krizinin maliyeti konusunda anlaşamadı

CHP’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ve Türkiye arasında yaşanan vize krizinin maliyeti konusunda anlaşamadı. Aykut Erdoğdu’nun MYK’ya sunduğu raporda ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizi sonrası hareketlenen döviz kuru nedeniyle Türkiye’nin bir gecede kaybının yaklaşık 63 milyar lira olduğu söylenirken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün (12 Ekim 2017) yaptığı açıklamada krizin 50 milyar liraya mal olduğunu açıkladı.

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Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberi şöyle:

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ABD ile Türkiye arasındaki vize krizinin ekonomik siyasi sonuçları masaya yatırıldı. CHP’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun MYK’ya sunduğu rapora göre krizin bir gecedeki maliyeti yaklaşık 63 milyar lira oldu.

Vize krizinin ekonomik maliyetini ortaya koyan rapora göre kriz dövizde sert sıçramaya neden oldu ve Türk lirası hızla değer kaybetti. ABD Doları, Türk lirası karşısında sadece bir günde yüzde 3’ten fazla değer kazanarak kur 3,70’i aştı. Dövizdeki bu sert hareket nedeniyle Türkiye’nin bir gecede kaybı yaklaşık 63 Milyar lira olurken bunun kalem kalem dağılım ise şöyle gerçekleşti:

–Reel sektörün bir günlük kaybı, 211 milyar dolar net açık pozisyonu nedeniyle yaklaşık 26 milyar lira oldu.

–Borsa Endeksi (BIST100) Pazartesi günü yüzde 3,1 kayıpla 100.980 puana geriledi. Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlerin toplam değeri bir günde 23 milyar l,ra eridi.

–Gösterge faizi 51 baz puan artışla yüzde 12,51 seviyesine ulaştı. Hazinenin borçlanma maliyetinde bir günde yaşanan bu artış kamunun iç borcunu 3 milyar lira artırdı.

–Kamunun dış borcu dolardaki yükselme nedeniyle 11 milyar lira arttı.

Orta Vadeli Program mürekkebi kurumadan çöktü

Raporda döviz piyasasında sadece son 1 haftada yaşanan gelişmelerin hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program’ın (OVP) mürekkebi kurumadan geçersiz hale gelmesine neden olduğu ifade edildi. Rapora göre kur artışı bir yandan enflasyon ve faizleri yükseltirken büyümeyi de aşağı çekecek, işsizliği de artıracak.

Kırılgan beşlinin en kırılganı Türkiye

Rapora göre, “kırılgan beşli” olarak adlandırılan Brezilya, Hindistan, Endonezya, Güney Afrika ve Türkiye’nin aralarında bulunduğu ülke grubu içerisinde para birimi dolar karşısında son bir ayda en çok değer kaybeden ülke Türkiye oldu.