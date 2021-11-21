Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen gıda sektörü paydaşları: Maliyet yükseldi, iktidar bizi suçluyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen gıda sektörü paydaşları, döviz kurlarındaki hızlı yükselişin girdi maliyetlerini artırdığını belirterek, “İktidar bizi suçlu ilan ediyor. Ancak gıdada dışa bağımlıyız. Gübre ve tohumdaki kontrolsüz artış sektörü zora sokuyor” dedi.

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre, video konferans yöntemiyle basına kapalı olarak yapılan toplantıya, Türkiye'de gıda üretimi yapan şirketlerden temsilciler ile ticaret odalarından yetkililer katıldı.

Paydaşların özetle, “Merkez Bankası'nın art arda yaptığı faiz indirimleri ile döviz kurlarında yaşanan hızlı artış, gıdadaki girdi maliyetlerini yükseltti. İktidar, yüksek fiyatlar nedeniyle bizi suçlu ilan ediyor. Ancak gıdada dışa bağımlıyız, gübre ve tohum fiyatlarındaki kontrolsüz artışlar sektörü zora sokuyor” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.