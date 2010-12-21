Kılıçdaroğlu ile Baykal arasındaki 10 fark

T24- Yazar Ergun Babahan, CHP eski Genel BaşkanI Deniz Baykal ve CHP Genel BaşkanI Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki 10 farkı yazdı. Babahan'ın değindiği noktalardan en dikkat çekeni CHP'nin Parti Meclisi listesine yönelik eleştirisi oldu. Babahan, "Deniz Bey siyaset bilimi doçenti o yüzden yanında akademik ünvanlı siyasetçiye çok ihtiyaç duymazdı. Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürü. Ne kadar akademisyen bulursa sepete atıyor" dedi.



Ergun Babahan'ın Star gazetesindeki köşesinde yayımlanan yazısı (21 Aralık 2010) şöyle:



Kılıçdaroğlu ile Baykal’ın 10 farkı





1- Deniz Baykal 1938, Kemal Kılıçdaroğlu 1948 doğumlu. Yani Baykal 72, Kılıçdaroğlu 62 yaşında ama Kemal Bey, Baykal’ın abisi gibi duruyor. Memurluk yıpratmış.

2- Deniz Bey siyaset bilimi doçenti o yüzden yanında akademik ünvanlı siyasetçiye çok ihtiyaç duymazdı. Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürü. Ne kadar akademisyen bulursa sepete atıyor.

3- Baykal için laiklik yolsuzluktan önemliydi, Kılıçdaroğlu tam bir müfettiş. Her şeyin üzerine atlıyor.

4- Deniz Baykal, açıktan açığa Ergenekon’un avukatıydı. Kılıçdaroğlu daha utangaç. Silivri’deki aydınlardan bahsediyor. Ama ikisi de Ergenekon davasını sevmiyor.

5- Baykal, partisinin üzerinde Ecevit gölgesi olsun istemezdi, Kılıçdaroğlu’nun umudu Ecevit. Mavi tutkusu, 70’lerin söylemiyle aynı efsaneyi canlandırmak istiyor.

6- Baykal, Mehmet Sevigen’den vazgeçemezdi, Kılıçdaroğlu Gürsel Tekin’den vazgeçemiyor. CHP’liler Sevigen’e de, Tekin’e yolsuzluk iddiaları nedeniyle sıcak bakmıyor. Ama iki lider de bu konuda taviz vermiyor.

7- Baykal Antalyalı, Kılıçdaroğlu Dersimli. Ama ikisi de Kürt ve Alevi kelimesini ağzına almıyor.

8- Baykal usta bir hatip, kağıda bakmadan, etkileyici konuşabiliyor. Kılıçdaroğlu kağıttan okuyor ve sıkıcı ders anlatan öğretmen gibi.

9- Baykal fanatik denilecek kadar koyu bir Galatasaraylı, Kılıçdaroğlu Fenerbahçeli.

10- Baykal Ankara’dan çıkmazdı, Kemal Bey Anadolu’da gezmeyi seviyor.”