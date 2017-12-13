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Kılıçdaroğlu ile 4 milletvekili hakkında fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kılıçdaroğlu hakkında fezleke hazırladı

13 Aralık 2017 19:31

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran  hakkında ayrı ayrı fezleke hazırladı. Savcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada Yüksek Seçim Kurulu'nun(YSK) şikayeti üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında referandum süreci ile ilgili değerlendirmeleri nedeniyle fezleke hazırlandığı belirtildi.

Haber Türk'te yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, YSK'nın şikayeti üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında referandum süreci ile ilgili değerlendirmelerindeki beyanları hakkında fezleke hazırlandı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun silahlı insansız hava araçlarıyla yapılan operasyonlarda sivillerin vurulduğuna ilişkin iddiaları, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ise TBMM personelinin bilgisayar kasasını birim kapısını kırmak suretiyle yerinden sökerek genel kurul salonunda teşhir etmesi nedeniyle fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın Twitter'da yaptığı paylaşımları hakkında fezleke hazırlandı. HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın ise 27 Ağustos 2017 tarihinde HDP Antalya İl Başkanlığı binasında yaptığı konuşma hakkında TCK'nın 301/4 maddesi uyarınca soruşturma izni talebinde bulunuldu.

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